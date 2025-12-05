بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية

نظمت كلية اللغة والإعلام – فرع مصر الجديدة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ، النسخة الثالثة من فعالية "مناظرات تمكين الشباب من خلال الثقافة الإعلامية والمعلوماتية".

‎وقامت المناظرات تحت إشراف الدكتورة هبة نايف غالب مرسى، عميد الكلية وتنظيم الدكتورة سالى طايع رئيس قسم الاعلام وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.



‎وتأتي هذه الفعالية بالتعاون المثمر مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة وتحالف الثقافة الإعلامية والمعلوماتية (الفصل العربي)، وبمشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.



‎تتزامن الفعالية مع احتفالات الأسبوع العالمي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية لعام 2025 الذي تنظمه اليونسكو، مسلطة الضوء على أهمية هذه المهارات في ظل التحول الرقمي المتسارع وتزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يفرضه ذلك من تحديات مرتبطة بانتشار المعلومات المضللة وتأثير الخوارزميات في تشكيل الرأي العام.



‎وتهدف هذه المناظرات إلى تعزيز وعي الشباب الجامعي وطلاب المدارس بمهارات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية، وتنمية قدراتهم في التفكير النقدي والتحقق من المعلومات، وتمكينهم من الاستخدام المسؤول والآمن للمحتوى الرقمي.



‎تتضمن الفعالية تنظيم أربع مناظرات رئيسية: ثلاث لطلاب الجامعة وواحدة لطلاب المدارس، وتتناول المناظرات موضوعات حيوية تتعلق بدور الحكومات والمنصّات الرقمية في إتاحة المعلومات العامة، ومخاطر التضليل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتأثير الخوارزميات على انتشار المحتوى المضلل، إضافة إلى مناقشة فرص وتحديات دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم.

يشارك في الحدث نخبة من الشخصيات البارزة والقيادات الإعلامية والأكاديمية، من بينهم:



د. نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان ، السفير / محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ، للاستاذةع هبة صادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف د. خوسيه مانويل بريز من برنامج UNITWIN.



والرئيس الأسبق لمؤسسة الراديو والتلفزيون الاسبانى إلى جانب عدد من عمداء كليات الإعلام في مصر.