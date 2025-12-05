قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسمين صبري تشارك جمهورها صورا لها من أبو ظبي
شرب الماء بالساعة.. كيف يرفع الترطيب المنظم كفاءة جسمك اليومية؟
الدكتور السيد قنديل: 7 آلاف طالب من 36 جنسية في جامعة حلوان
عمرو رضوان: الحزمة الضريبية الجديدة خطوة جريئة لإنعاش الاقتصاد
أوقاف أسوان تواصل سلسلة افتتاح المساجد الجديدة ووصولها لـ 64 مسجدا
قيادي بحركة فتح: حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر لإرضاء قواعدها المتطرفة
مصر تتحدث عن المطارات خلال مؤتمر القضايا العالمية للطيران بالرياض
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية

حسام الفقي

نظمت كلية اللغة والإعلام – فرع مصر الجديدة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ، النسخة الثالثة من فعالية "مناظرات تمكين الشباب من خلال الثقافة الإعلامية والمعلوماتية".
‎وقامت المناظرات  تحت إشراف الدكتورة هبة نايف غالب مرسى، عميد الكلية وتنظيم الدكتورة سالى طايع رئيس قسم الاعلام وأعضاء هيئة التدريس بالقسم. 


‎وتأتي هذه الفعالية بالتعاون المثمر مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة وتحالف الثقافة الإعلامية والمعلوماتية (الفصل العربي)، وبمشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.


‎تتزامن الفعالية مع احتفالات الأسبوع العالمي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية لعام 2025 الذي تنظمه اليونسكو، مسلطة الضوء على أهمية هذه المهارات في ظل التحول الرقمي المتسارع وتزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يفرضه ذلك من تحديات مرتبطة بانتشار المعلومات المضللة وتأثير الخوارزميات في تشكيل الرأي العام.


‎وتهدف هذه المناظرات إلى تعزيز وعي الشباب الجامعي وطلاب المدارس بمهارات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية، وتنمية قدراتهم في التفكير النقدي والتحقق من المعلومات، وتمكينهم من الاستخدام المسؤول والآمن للمحتوى الرقمي.


‎تتضمن الفعالية تنظيم أربع مناظرات رئيسية: ثلاث لطلاب الجامعة وواحدة لطلاب المدارس، وتتناول المناظرات موضوعات حيوية تتعلق بدور الحكومات والمنصّات الرقمية في إتاحة المعلومات العامة، ومخاطر التضليل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتأثير الخوارزميات على انتشار المحتوى المضلل، إضافة إلى مناقشة فرص وتحديات دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم.
يشارك في الحدث نخبة من الشخصيات البارزة والقيادات الإعلامية والأكاديمية، من بينهم:


د. نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان ، السفير / محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ، للاستاذةع هبة صادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف د. خوسيه مانويل بريز من برنامج UNITWIN.


والرئيس الأسبق لمؤسسة الراديو والتلفزيون الاسبانى إلى جانب عدد من عمداء كليات الإعلام في مصر.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحري كلية اللغة والإعلام

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

من آلمته سيئته

من آلمته سيئته وأحزنته خطيئته.. خطيب المسجد الحرام يبشره بـ 3 نفحات

خطيب المسجد الحرام

بقدر انتصارهم على شهواتهم.. خطيب المسجد الحرام يوضح معيار القرب من الله

أ.د محمود الهواري

خطيب الأزهر: التحرش بالأطفال والأحداث المخزية التى تقع تؤكد وجود خلل وانحراف في المجتمع

تمويه بلون الذهب يكشف عن تحديث مرسيدس- بنز S-Class القادم

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

