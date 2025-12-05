بيت الشعر العربي يستضيف مبدعي السويس في أمسية شعراء من بلد الغريب

يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية دوره في دعم الحركة الإبداعية وإتاحة المنابر للمواهب الشابة، حيث ينظم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، أمسية شعرية بعنوان «شعراء من بلد الغريب» في إشارة إلى مدينة السويس، وذلك يوم الأحد 7 ديسمبر في تمام السابعة مساءً.

وتستضيف الأمسية نخبة من شعراء السويس المتميزين: عمرو سامح، جهاد التمساح، محمد أبو عمرة، علاء سليمان، طارق الأزنجى، ومروة عبدالسيد، الذين يقدمون نصوصًا تعكس الطابع الوجداني والروح الإنسانية التي تميز المدينة، وتبرز نضج التجربة الشعرية لأبنائها. ويدير الأمسية ويشارك فيها الشاعر إبراهيم أبوسمرة.

وفي تصريح خاص، أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن هذه الأمسية تأتي في إطار النهج الذي يتبناه قطاع صندوق التنمية الثقافية لإتاحة منابر مؤسسية ثابتة للمبدعين من مختلف المحافظات. وقال:

«إن بيت الشعر العربي، بوصفه أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، يلتزم بأن يكون مساحة جامعة لكل الأصوات الشعرية في مصر. نحن في الصندوق نفخر بدعم المواهب الشابة وتقديم منصة تليق بإبداعها، ومدينة السويس تمتلك ذاكرة شعرية وروحًا إنسانية فريدة، وهذه الأمسية تعكس حضورها المتجدّد في المشهد الثقافي المصري».

وتأتي هذه الأمسية ضمن البرنامج الثقافي الذي يقدمه بيت الشعر العربي تحت مظلة صندوق التنمية الثقافية، بهدف تنشيط الفعل الثقافي، وإثراء الذائقة الفنية للجمهور، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية بوصفها ركيزة أساسية في مسار التنمية المستدامة.