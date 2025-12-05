قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اعتراضه على عدم الحضور.. وفد إيران يصل واشنطن للمشاركة في قرعة كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وصول أمير قالينوي، مدرب إيران إلى واشنطن برفقة وفد من الاتحاد الإيراني للعبة استعدادا لسحب قرعة كأس العالم اليوم الجمعة.

وقال الفيفا في بيان لرويترز إنه يرحب بوجود الوفد في العاصمة الأمريكية مع استمرار الاستعدادات للبطولة الموسعة التي ستقام بمشاركة 48 فريقا الصيف المقبل والتي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقالت إيران في البداية إنها ستقاطع الحفل في واشنطن بسبب مشكلات تتعلق بالتأشيرات.

وكانت إيران طلبت الحصول على تسع تأشيرات لوفدها، ونُقل عن أمير مهدي علوي المتحدث باسم الاتحاد الإيراني للعبة قوله إن الولايات المتحدة منحت أربع تأشيرات فقط للوفد بما في ذلك تأشيرة مدرب المنتخب قالينوي.

ولم يحصل مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني على تأشيرة دخول.

وتفرض الولايات المتحدة منذ فترة طويلة قيودا صارمة على منح التأشيرات للإيرانيين لأسباب سياسية وأمنية.

وجاء في البيان "رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بوصول وفد الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى واشنطن العاصمة، بما في ذلك المدرب أمير قالينوي، لحضور قرعة نهائيات كأس العالم 2026 وندوة الفريق.

أكمل: "يتطلع الفيفا إلى مواصلة العمل مع الاتحاد والسلطات في الدولة المضيفة لضمان الاستعدادات لمشاركة المنتخب في كأس العالم 2026 الصيف المقبل".

وتأهلت إيران في وقت سابق من هذا العام عبر التصفيات الآسيوية، وستتعرف على منافسيها في دور المجموعات خلال القرعة التي ستجرى لاحقا اليوم الجمعة في مركز جون كينيدي.

