رويترز: بشار الأسد يعتزل السياسة في منفاه.. ودائرته تتحرك لاستعادة النفوذ داخل سوريا
أخبار السيارات| الكشف عن مرسيدس S-Class بلون الذهب.. ودولة تحظر تسخين السيارة في الصباح
دعاء المغرب لقضاء الحوائج.. كلمات تفتح لك أبواب التيسير والفرج
قدم الآن.. وظائف خالية في جامعة عين شمس
فتح: استمرار المراوغة الإسرائيلية يعيد المنطقة إلى دائرة العنف
ترامب: إنفانتينو قائد عظيم في مجال الرياضة.. وحطمنا الأرقام القياسية في بيع التذاكر
بعد اعتراضه على عدم الحضور.. وفد إيران يصل واشنطن للمشاركة في قرعة كأس العالم 2026
أمريكا تتجه لتوسيع حظر السفر ليشمل أكثر من 30 دولة وتشديد سياسات الهجرة
حركة فتح: إسرائيل طرف يبطش ويقصف ويستهدف المدنيين دون مبرر
حقيقة قصة فتاة البشعة .. وحكاية تعاطف المواطنين مع بوسي
مصير كل خائن.. بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب
اقتصادية قناة السويس: منفتحون على الشراكات الأمريكية في القطاعات الصناعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مجدي سلامة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو قبل قرعة كأس العالم 2026 التي تقام اليوم الجمعة في واشنطن.

وكان إنفانتينو واجه انتقادات في الأشهر الأخيرة من بعض المراقبين الذين اتهموه بالتقرب بشكل غير مريح من ترامب، الذي لعبت إدارته دورا بارزا في استعدادات الولايات المتحدة لاستضافة أكبر بطولة لكأس العالم وأكثرها تحديا من الناحية اللوجستية على الإطلاق.

وحضر إنفانتينو حفل تنصيب ترامب في يناير، وقال في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي يستحق التقدير العالمي لدوره في التوسط لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

ويعتزم الفيفا الكشف عن جائزته الخاصة للسلام خلال حفل القرعة، إذ من المتوقع أن يكون ترامب هو الفائز بها.

وبعد أن شاهد إنفانتينو بين الحضور خلال حفل أقيم في واشنطن بمناسبة توقيع معاهدة سلام بين رواندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية، هنأه ترامب على ما وصفه بالطلب القياسي على تذاكر أول بطولة كأس عالم تضم 48 فريقا وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال ترامب "جياني، شكرا جزيلا لك. لقد قمت بعمل رائع، أنت قائد عظيم في مجال الرياضة وشخصية رائعة".

وستتعرف الفرق على مصيرها في دور المجموعات في وقت لاحق اليوم الجمعة في مركز جون كينيدي للفنون، خلال سحب قرعة البطولة التي تمتد عبر ثلاث دول و16 مدينة، من فانكوفر إلى مكسيكو سيتي.

وأضاف ترامب أن مبيعات التذاكر تسير بوتيرة غير مسبوقة، قائلا "يمكنني أن أبلغكم بأننا بعنا تذاكر أكثر من أي بلد في أي مكان في العالم في هذا الحدث الكروي" مشيرا إلى أن الطلب "حطم جميع الأرقام القياسية".

وكان الفيفا أعلن الشهر الماضي أن أكثر من مليون تذكرة تم شراؤها حتى الآن من مشجعين ينتمون إلى 212 دولة.

ولم يدل إنفانتينو بأي تصريح علني بعد هذه الإشادة الرئاسية.

ويشرف رئيس الفيفا على ثالث بطولة كأس عالم للرجال خلال ولايته، بعد روسيا 2018 وقطر 2022.

