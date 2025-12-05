حقيقة قصة فتاة البشعة .. وحكاية تعاطف المواطنين مع بوسي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير للجدل لواقعة فتاة ذهبت إلى ما يعرف بـ"البشعة" لإثبات إنها عذراء وقت زواجها، بعد أن اتهمها زوجها بأنها لم تكن عذراء ذلك الوقت

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا، إلا أنه سرعان ما تحول من التعاطف إلى الانتقاد، خاصة بعدما تبين أن الفتاة تدعى بوسي وشهرتها “كيداهم” وتؤدي مشاهد تمثيلية ومقاطع رقص عبر منصة « تيك توك».

ظهرت الفتاة التي تدعى بوسي، جالسة تحكي واقعتها في خوف شديد بعد تعرضها للظلم والاتهام من قبل زوجها، وهو ما أثار تعاطف المواطنين وغضبهم في الوقت نفسه.

وقام شخص ما بوضع أداة معدنية ساخنة على لسان الفتاة ثلاث مرات، ثم تناولت رشفات من المياه، وقال بعدها أنه أثبت صدق الفتاة وأنها كانت عذراء وقت زواجها، واستقبلت أسرتها النتيجة بالزغاريد والفرحة فيما انهارت الفتاة من البكاء.



