ياسمين صبري تشارك جمهورها صورا لها من أبو ظبي

شاركت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها من أبو ظبي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، إذ شاركت جمهورها فيديو أثناء رحلتها.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري..

وتألقت ياسمين صبري، فى الصور بإطلالة لافتة بالكاجوال مرتدية توب فوشيا نسقت مع بنطلون جينز أسود.



كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ياسمين صبري بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.



وتعتمد ياسمين صبري ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



