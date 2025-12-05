لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لبلوجر تدعي بوسي اثناء قيامها بعمل اختبار البشعة لكشف براءتها وفق عادات غريبة ادعى لها البعض في بعض المناطق

وظهرت الفتاة التي تدعى بوسي، جالسة تحكي واقعتها في خوف شديد بعد تعرضها للظلم والاتهام من قبل زوجها.

وقام شخص بوضع أداة معدنية ساخنة على لسان الفتاة ثلاث مرات، ثم تناولت رشفات من المياه، وقال بعدها أنه أثبت صدق الفتاة وأنها كانت عذراء وقت زواجها، واستقبلت أسرتها النتيجة بالزغاريد والفرحة فيما انهارت الفتاة من البكاء.

