إطلاق تويوتا GR GT السوبر كار الهجينة بمحرك V8

بعد سنوات من التطوير السري المستلهم من طرازات تويوتا الأسطورية مثل 2000GT ولكزس LFA، كشفت تويوتا جازو راسينج (Toyota Gazoo Racing - TGR) أخيرًا عن سيارتها الخارقة الجديدة تويوتا GR GT.

تمثل هذه السيارة قمة الأداء والطموح الهندسي لـ تويوتا، حيث تجمع بين روح سيارات السباق عالية الأداء ومنظومة هجينة مبتكرة بمحرك V8 ثنائي التيربو، لتضع بصمتها في فئة السيارات السوبر كار حول العالم.

الأداء الهجين: محرك V8 وقوة تفوق 650 حصانًا

تعتبر منظومة القوة في GR GT نقلة نوعية في تاريخ تويوتا، حيث صُممت لتوفير أداء ساحق مع كفاءة هجينة: تعتمد السيارة على محرك V8 مطور حديثًا سعة 4.0 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج (Twin-Turbo) بنظام "Hot V"، وهو أول محرك V8 ثنائي التيربو إنتاجي من تويوتا.

يقترن محرك الاحتراق الداخلي هذا بمحرك كهربائي واحد مدمج في علبة التروس الخلفية، وتستهدف المنظومة الهجينة الكلية توليد قوة إجمالية لا تقل عن 650 حصانًا (PS) وعزم دوران أقصى لا يقل عن 850 نيوتن.متر.

تنقل القوة إلى العجلات الخلفية فقط عبر ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كليًا بثماني سرعات، ومن المتوقع أن تتجاوز السرعة القصوى المستهدفة 320 كم/ساعة.

الهندسة والتصميم: التركيز على الديناميكية الهوائية

تم تطوير GR GT كسيارة سباق مخصصة للطرقات، مع التركيز على ثلاثة عناصر أساسية لتحقيق أعلى مستويات التحكم والثبات: تعتمد السيارة على أول هيكل من الألومنيوم بالكامل تنتجه تويوتا، مع استخدام البلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP) في أجزاء من الهيكل الخارجي، لتقليل الوزن إلى أقل من 1750 كجم.

صممت السيارة بهيكل منخفض جدًا (ارتفاع يبلغ 1,195 ملم فقط)، وتم وضع المكونات الثقيلة في أدنى نقطة ممكنة لتحقيق مركز جاذبية منخفض للغاية.

كما تم تصميم السيارة لتحقيق توزيع مثالي للوزن بنسبة 45:55 (أمامي: خلفي)، ما يعزز الاستجابة والديناميكية. وتأتي السيارة مجهزة بفرامل من أقراص الكربون والسيراميك ونظام تعليق مزدوج الوشيعة (Double Wishbone) أمامي وخلفي.

موعد الإنتاج والمكانة السوقية

تستهدف تويوتا طرح سيارة GR GT لتكون منافسًا قويًا للطرازات الرياضية الفاخرة الأوروبية، وتأتي لتتصدر مجموعة طرازات Gazoo Racing.

من المتوقع أن تبدأ تويوتا في إنتاج وتسليم GR GT حوالي عام 2027، حيث لا تزال التفاصيل النهائية قيد التطوير.

يتميز التصميم الداخلي بمقصورة رياضية ثنائية المقاعد، ذات طابع عملي، ومجهزة بلوحة عدادات رقمية وعجلة قيادة تحمل علامة GR.

كما تتشارك GR GT في جزء كبير من أساسها الهندسي مع شقيقتها المخصصة للسباقات GR GT3، مؤكدة جذورها المستمدة من رياضة المحركات.