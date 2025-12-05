من بكره.. الأرصاد تعلن تغيير في الأحوال الجوية

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن البلاد تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، والكثير من المواطنين يريد معرفة حالة الجو خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، على مناطق بـ محافظات سيناء والبحر الأحمر، ومناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى إلى أن القاهرة الكبرى سيكون بها فرص أمطار خفيفة وضعيفة، وأن الأمطار إذا حدث في منطقة بالقاهرة لن تحدث بمنطقة أخرى.

من بكره



وحذرت من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية والمقبلة، وأكدت أن البلاد من غدا السبت ستشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، وأن العظمى على القاهرة ستنخفض غدا لـ 21 درجة، وأن الصغرة ستصل لـ 11 درجة.

الأسبوع المقبل



ولفتت إلى أن الأسبوع المقبل سيكون شتوى بشكل كبير، ولذلك على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل يوم، وأن الفترة المقبلة ستكون الاحوال الجوية منخفضة.



وأوضحت أن درجات الحرارة لن تكون خلال الفترة المقبلة لـ 30 درجة،وأن درجات الحرارة ستكون منخفضة بسبب دخول البلاد في فترة الانخفاض بدرجات الحرارة.



تتوقع الأرصاد الجوية انخفاضاً في درجات الحرارة يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية، يشمل مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما يُتوقع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس بشكل عام.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم



وعن الظواهر الجوية، توقع الخبراء شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.. مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد إلى جانب وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 مترا إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

والنسبة لخليج السويس وخليج العقبة تكون الحالة معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 25 - 14

العاصمة الادارية 26 - 13

6 اكتوبر 26 - 12

بنهــــا 25 -14

دمنهور 24 - 13

وادى النطرون 25 - 14

كفر الشيخ 24 - 13

المنصورة 24 - 13

الزقازيق 25 - 14

شبين الكوم 24 - 13

طنطا 24 - 12

دمياط 25 - 16

بورسعيد 26 - 17

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

العريش 30 - 14

رفح 28 - 13