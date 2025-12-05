قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سوريا مصدر قلق محتمل ويبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا
لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة
صلاة الجمعة بالمسجد.. احذر فعل يجعل الملائكة لا تكتب اسمك مع الحضور
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025.. سلعة جديدة
قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
سقوط صاحب فيديو الابتزاز الانتخابي في سوهاج.. الأمن يكشف الحقيقة
حادث بحري على بُعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025
"بحوث الصحراء" يناقش تطوير آليات نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية
ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. من يعتلي القمة؟
زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها
كتل صحراوية.. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الجو اليوم تؤكد أن هناك ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة ترتفع من درجة إلى درجتين عن بداية الأسبوع.

الكتل الصحراوية

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى إلى أن البلاد تتأثر بـ بعض الكتل الصحراوية، وأن العظمى بالقاهرة الكبرى تكون أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة أو درجتين.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة بالقاهرة خلال فترة النهار تسجل بين الـ 25 لـ 26 درجة، وأن الأمكان الساحلية تسجل أقل قيم درجات الحرارة، وأن محافظات الصعيد تسجل أعلى درجات الحرارة.

وأوضحت أن حالة الجو في فترة الليل تشهد انخفاضات ملحوظة، وأن الجميع يشعر بالانخفاضات، وأن درجات الحرارة في الليل تسجل 14 درجة، وأن الأجواء تكون باردة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

 

القاهرة 25 - 14
العاصمة الادارية 26 - 13
6 اكتوبر 26 - 12
بنهــــا 25 -14
دمنهور 24 - 13
وادى النطرون 25 - 14
كفر الشيخ 24 - 13
المنصورة 24 - 13
الزقازيق 25 - 14
شبين الكوم 24 - 13
طنطا 24 - 12
دمياط 25 - 16
بورسعيد 26 - 17
الإسماعيلية 27 - 14
السويس 26 - 13
العريش 30 - 14
رفح 28 - 13

