حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

مع تزايد استخدام الإنترنت في المنازل واعتماد المستخدمين على خدمات الاتصالات في كل التفاصيل اليومية، يتجدد الاهتمام بالتعرّف على أحدث أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن الفكة فى مصر، حيث تحرص شركات الاتصالات على تحديث خططها بشكل مستمر لمواكبة احتياجات العملاء وتوفير سرعات أعلى وسعات أكبر.

حقيقة ارتفاع أسعار باقات الأنترنت الأرضى وكروت الشحن فى مصر

تظل أسعار خدمات الاتصالات والمحمول فى مصر مستقرة حتى اللحظة الراهنة، حيث لم تُصدر شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية أى قرار رسمى أو إفادة بخصوص تطبيق أى زيادة سعرية على الباقات أو الخدمات المقدمة.

وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، على عدم وجود أى تصريح رسمى من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت وكروت الشحن، موضحا أن «شركات الاتصالات قدمت طلبا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة الأسعار، وارد يكون فى زيادة، ولو حصلت ممكن تكون فى حدود 5%، ووارد برضه ميكونش فى زيادة».

أسعار باقات الإنترنت المنزلى we

وفيما يلي أسعار باقات الإنترنت فى مصر:

ـ باقات الإنترنت الأرضى سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية بـ239.4 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة 200 جيجابايت بـ330.6 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة 400 جيجابايت بسعر 649.8 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ـ يصل سعر باقة 600 جيجا إلى 850 جنيها بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة 1 تيرابايت بسعر 1550.4 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات الأرضي

ـ باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ألترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة ألترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار كروت الشحن الفكة

جاءت أسعار كروت الشحن الفكة اليوم فى مصر، على النحو التالى:

ـ الكارت فئة 13 جنيهًا، ويعطى رصيد 9.1 جنيه.

ـ الكارت فئة 16.5 جنيه ويعطى رصيد 11.55 جنيه.

ـ الكارت فئة 19.5 جنيه ويعطى رصيد 13.65 جنيه.

ـ الكارت فئة 26 جنيه ويعطى رصيد 18.2 جنيه.

ـ الكارت فئة 38 جنيها ويعطى رصيد 26.6 جنيه.

