أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن
باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن
خالد يوسف

ترددت خلال الساعات الماضية، شائعات بشأن زيادة أسعار باقات الانترنت، وهو ما تسبب في قلق الملايين من المواطنين، في ظل الاعتماد على الإنترنت فى العمل والدراسة والتواصل، وباتت الحاجة ملحّة لمعرفة الحقيقة الكاملة بشأن الأسعار الحالية ومدى صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما أدى الى  ارتفاع معدلات البحث مؤخرًا حول أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن الفكة فى مصر.

حقيقة ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضى وكروت الشحن فى مصر

تواصل شركات مثل WE، فودافون، أورنج، واتصالات طرح باقات متنوعة للمكالمات والإنترنت، مع الحفاظ على الأسعار الحالية، وتوفير عروض دورية لجذب المشتركين وتحسين تجربة الاستخدام، سواء فى كروت الفكة أو باقات الإنترنت المنزلى بسرعات تصل إلى 200 ميجابت.

تظل أسعار خدمات الاتصالات والمحمول فى مصر مستقرة حتى اللحظة الراهنة، حيث لم تُصدر شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية أى قرار رسمى أو إفادة بخصوص تطبيق أى زيادة سعرية على الباقات أو الخدمات المقدمة.

وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، عدم وجود أى تصريح رسمى من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت وكروت الشحن، موضحا أن «شركات الاتصالات قدمت طلبا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة الأسعار، ومن الوارد حدوث زيادة، ولو حدث ستكون فى حدود 5%، ومن الوارد أيضا رفض الزيادة».

أسعار باقات الإنترنت المنزلي  we

فيما يلي أسعار باقات الإنترنت فى مصر:

ـ باقات الإنترنت الأرضى سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية بـ239.4 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة 200 جيجابايت بـ330.6 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة 400 جيجابايت بسعر 649.8 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ـ يصل سعر باقة 600 جيجا إلى 850 جنيها بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة 1 تيرابايت بسعر 1550.4 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات الأرضي

ـ باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة ألترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة ألترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

ـ باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار كروت الشحن الفكة

جاءت أسعار كروت الشحن الفكة اليوم فى مصر، على النحو التالى:

ـ الكارت فئة 13 جنيهًا، ويعطى رصيد 9.1 جنيه.

ـ الكارت فئة 16.5 جنيه ويعطى رصيد 11.55 جنيه.

ـ الكارت فئة 19.5 جنيه ويعطى رصيد 13.65 جنيه.

ـ الكارت فئة 26 جنيه ويعطى رصيد 18.2 جنيه.

ـ الكارت فئة 38 جنيها ويعطى رصيد 26.6 جنيه.

حقيقة ارتفاعها أسعار باقات الإنترنت الأرضي كروت الشحن أسعار باقات الانترنت

