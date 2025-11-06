تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟

تستعد الأرض لاستقبال عاصفة شمسية قوية، حيث أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) تحذيراً من عاصفة جيومغناطيسية قوية من المستوى G3.

يأتي ذلك بالتزامن مع حدوث توهجات شمسية قوية سُجلت أمس الأربعاء، حيث سجلت الشمس توهجات من الفئة M7.4.

جدير بالذكر أن التاريخ شهد وقوع عاصفة شمسية مدمرة في العام 1859، وهو ما يُعرف باسم "حدث كارينغتون". هذا الحدث يُعتبر الأشد في التاريخ، حيث تسبب في ظهور شفق قطبي رائع، وأثر على أنظمة التلغراف بشكل كبير، مع ورود تقارير عن شحنات كهربائية تعرض لها مشغلو الأجهزة.

تأثير العاصفة الشمسية على الاتصالات

من المتوقع أن تصل موجة الجسيمات الشمسية المشحونة إلى الأرض خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين المقبلة، في الفترة ما بين مساء الخميس وصباح الجمعة.

سيؤدي هذا الحدث إلى تفاعل الجسيمات مع الغلاف المغناطيسي للأرض، مما قد يسبب اضطرابات مؤقتة في الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة والأقمار الصناعية. كما يُحتمل حدوث تقلبات طفيفة في شبكات الكهرباء عالية الجهد.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن هذه العاصفة ناشئة عن انبعاث كتلي إكليلي، وهذا يعني تدفقاً ضخماً من البلازما والمجالات المغناطيسية التي تقذف من الغلاف الخارجي للشمس.

عندما يصطدم هذا الانبعاث بالأرض، يتفاعل مع المجال المغناطيسي لها، مما يؤدي إلى توليد تيارات كهربائية واضطرابات في طبقات الغلاف الجوي العليا.

التحذيرات والاحتياطات اللازمة

رغم أن تأثيرات العواصف الشمسية لا تشكل خطراً مباشراً على الحياة اليومية، إلا أن الخبراء الفلكيين يحذرون من أنها قد تؤثر على الأقمار الاصطناعية والملاحة الجوية والاتصالات بعيدة المدى.

وقد أدى هذا الوعي إلى رفع حالة التأهب في هيئات الطيران والكهرباء في عدد من الدول، استعداداً لأي تأثيرات محتملة.

مركز الطقس الفضائي الأمريكي أيضا قد ركز في تقاريره الأخيرة على أهمية مراقبة النشاط الشمسي المتزايد، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة التقنية الحساسة.

ويتوقع أن تبلغ ذروة النشاط الشمسي الحالي صباح يوم الجمعة المقبل، مما يعني ضرورة الاستعداد لمثل هذه الظواهر الطبيعية.

وبحسب العلماء، تعتبر العواصف الشمسية جزءاً من النشاط الطبيعي للشمس، ولكن فهم تأثيراتها واتخاذ الاحتياطات المناسبة يمكن أن يساعد في تقليل الإزعاجات التي قد تتسبب بها، لذا على الجميع مواكبة المعلومات حول هذه الظواهر والتأهب لمواجهة أي تحديات قد تنجم عنها.