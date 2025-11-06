قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر للطيران تكشف ملابسات تأخر رحلاتها القادمة من المدينة المنورة
نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. 70 دقيقة التقدم للأحمر 2-1
تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه
تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية
أحمد أيمن

تستعد الأرض لاستقبال عاصفة شمسية قوية، حيث أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) تحذيراً من عاصفة جيومغناطيسية قوية من المستوى G3.

يأتي ذلك بالتزامن مع حدوث توهجات شمسية قوية سُجلت أمس الأربعاء، حيث سجلت الشمس توهجات من الفئة M7.4.

جدير بالذكر أن التاريخ شهد وقوع عاصفة شمسية مدمرة في العام 1859، وهو ما يُعرف باسم "حدث كارينغتون". هذا الحدث يُعتبر الأشد في التاريخ، حيث تسبب في ظهور شفق قطبي رائع، وأثر على أنظمة التلغراف بشكل كبير، مع ورود تقارير عن شحنات كهربائية تعرض لها مشغلو الأجهزة.

تأثير العاصفة الشمسية على الاتصالات

من المتوقع أن تصل موجة الجسيمات الشمسية المشحونة إلى الأرض خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين المقبلة، في الفترة ما بين مساء الخميس وصباح الجمعة. 

سيؤدي هذا الحدث إلى تفاعل الجسيمات مع الغلاف المغناطيسي للأرض، مما قد يسبب اضطرابات مؤقتة في الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة والأقمار الصناعية. كما يُحتمل حدوث تقلبات طفيفة في شبكات الكهرباء عالية الجهد.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن هذه العاصفة ناشئة عن انبعاث كتلي إكليلي، وهذا يعني تدفقاً ضخماً من البلازما والمجالات المغناطيسية التي تقذف من الغلاف الخارجي للشمس. 

عندما يصطدم هذا الانبعاث بالأرض، يتفاعل مع المجال المغناطيسي لها، مما يؤدي إلى توليد تيارات كهربائية واضطرابات في طبقات الغلاف الجوي العليا.

التحذيرات والاحتياطات اللازمة

رغم أن تأثيرات العواصف الشمسية لا تشكل خطراً مباشراً على الحياة اليومية، إلا أن الخبراء الفلكيين يحذرون من أنها قد تؤثر على الأقمار الاصطناعية والملاحة الجوية والاتصالات بعيدة المدى. 

وقد أدى هذا الوعي إلى رفع حالة التأهب في هيئات الطيران والكهرباء في عدد من الدول، استعداداً لأي تأثيرات محتملة.

مركز الطقس الفضائي الأمريكي أيضا قد ركز في تقاريره الأخيرة على أهمية مراقبة النشاط الشمسي المتزايد، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة التقنية الحساسة. 

ويتوقع أن تبلغ ذروة النشاط الشمسي الحالي صباح يوم الجمعة المقبل، مما يعني ضرورة الاستعداد لمثل هذه الظواهر الطبيعية.

وبحسب العلماء، تعتبر العواصف الشمسية جزءاً من النشاط الطبيعي للشمس، ولكن فهم تأثيراتها واتخاذ الاحتياطات المناسبة يمكن أن يساعد في تقليل الإزعاجات التي قد تتسبب بها، لذا على الجميع مواكبة المعلومات حول هذه الظواهر والتأهب لمواجهة أي تحديات قد تنجم عنها.

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

لجنة الضبط الجمركي

جمارك مطار الاسكندرية الدولي تضبط محاولة تهريب كميه من الأدوية البشرية

معرض القاهرة التجاري 2025

هيئة المعارض والمؤتمرات تفتتح معرض القاهرة التجاري 2025 تحت شعار "كل ما يخص البيت المصري"

المنوفي

الذكاء الاصطناعي على مائدة الاستثمار: حازم المنوفي يربط التكنولوجيا بتنمية الصناعات الغذائية

بالصور

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

ظاهرة "دماغ الفشار".. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

