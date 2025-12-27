أثاث كلاسيك ومودرن.. افتتاح معرض صنع في دمياط بالقاهرة



افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معرض " صنع في دمياط " بدورته الثامنة والعشرون منذ انطلاقه والخامسة لهذا العام ، المُقامة بارض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة .

جاء الافتتاح بحضور عبير جليح رئيس مجلس إدارة فرنشايز انترناشيونال والدكتور رأفت عباس المشرف على برامج التنمية بجهاز تنمية المشروعات و سامح جويدة رئيس قطاع الإعلام بالجهاز و هانى مجدى رئيس قطاع العلاقات العامة والأمن و حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدمياط و شحاتة غريب مدير إدارة المعارض بالجهاز

تفقد المحافظ ورئيس الجهاز أروقة المعرض ، الذى يأتى على مساحة 6000متر ، بمشاركة عارض من محافظة دمياط، حيث تضمن مجموعة متميزة من قطع الأثاث المتنوعة ما بين الكلاسيك والمودرن ، تتناسب مع المساحات المختلفة من الوحدات السكنية والأذواق، وبأسعار مناسبة .

وحرصا كذلك على التواصل مع العارضين ، للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الدعم لهم ، والتأكيد عليهم بالإعلان عن أسعار القطع قبل وبعد الخصم بمكان ظاهر أمام الجمهور طوال فترة انعقاد المعرض .

فيما وقد ثمن " محافظ دمياط " الجهود المبذولة من خلال جهاز تنمية المشروعات ، لتحقيق رؤية الدولة المصرية واهدافها نحو تعميق وتوطين الصناعات الوطنية ودعمها وفتح آفاق تسويقية جديدة لها ، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة نحو تعزيز هذه الاستراتيجية ، خاصةً مع تمتع دمياط بشهرة واسعة على الصعيدين المحلى والدولى بعدد من الصناعات ، والتى يأتى أبرزهم صناعة الأثاث، وذلك لوجود الأيدي الماهرة ، حظت بها دمياط منذ عقود طويلة .

وأضاف أنه وايماناً من ضرورة وجود رؤية لتشجيع هذه الصناعة الوطنية المهمة ، جاءت فكرة إقامة سلسلة معارض " صنع في دمياط " ، و التى انطلقت منذ عام 2016 ، ليس فقط بالقاهرة وإنما امتدت لعدد آخر من المحافظات، وحظت بنجاح واسع وكبير وذلك لفتح مجالات تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطي.

وعلى هذا الصعيد،، أكد " المحافظ " حرص المحافظة على استكمال تلك الشراكة المتميزة لدعم القطاع الصناعي الأهم والاشهر بدمياط، وتطويره بما يلبى متطلبات السوق المحلى وصولاً إلى التصدير والمنافسة، موجهًا الشكر إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على هذا التعاون المثمر والبناء، مؤكدًا أيضًا تطلعه إلى توسيع دائرة التعاون مع الجهات المختلفة لدعم تلك الأهداف.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على الاستمرار في تنظيم معرض "صنع في دمياط" للأثاث بشكل دوري ومنتظم في القاهرة، باعتبار دمياط واحدة من أشهر التجمعات الإنتاجية لصناعة الأثاث الراقي ذائع الصيت محليا وعالميا وذلك بما يتفق مع خطط الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في محافظة دمياط وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة.

وأشار رحمي إلى التنسيق الدائم بين الجهاز ومحافظة دمياط لإتاحة مختلف أوجه الدعم لصناع الأثاث في المحافظة وتعزيز قدرتهم على زيادة الإنتاج وتطوير المشروعات والحصول على فرص أكبر لتصدير الأثاث الدمياطي الشهير إلى مختلف بلدان العالم.

وقال رحمي إن معرض صنع في دمياط يأتي ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط لدعم صناع الأثاث ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية حيث حقق المعرض نجاحات متوالية منذ انطلاقه في عام 2016، بجانب أهمية إقامة مثل هذه المعارض بالنسبة للمستهلك المصري والذي يبحث عن منتج وطني متميز.

ويقدم المعرض مجموعة متميزة ومتنوعة من الموبيليا والأثاث الكلاسيكي والمودرن من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات وبأسعار تنافسية مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقى المحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطى.