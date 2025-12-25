محافظ دمياط يشارك بالمؤتمر السنوى للقلب فى دورته السابعة برأس البر



شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر، بالمؤتمر السنوى للقلب CardioNile 2025 ، فى دورته السابعة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد البلتاجى نقيب الأطباء و الدكتور وليد عمار رئيس شرف المؤتمر و الدكتور شريف طه رئيس جمعية القلب بدمياط، و رئاسة المؤتمر " الدكتور شريف طه ، الدكتور محمد شفيق ، الدكتور كارم التاورجى " ، والدكتور وليد ابو الخير مدير مركز القلب والجهاز الهضمي.

وألقى " محافظ دمياط " كلمة استهلها بالترحيب بجميع الحضور على أرض محافظة دمياط، في هذا الحدث العلمي المتميز، المؤتمر السنوي للقلب CardioNile 2025، والذي يُعد منصة علمية رفيعة ،تجمع نخبة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين في مجال أمراض القلب، بما يسهم في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال الحيوي.

وأكد " محافظ دمياط " أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام المتزايد بالدور المحوري للقطاع الصحي، وحرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال دعم منظومة التعليم الطبي ، وتشجيع البحث العلمي، ومواكبة التطورات العالمية في التشخيص والعلاج.

وأشاد " المحافظ " بالدور المتميز الذي يقوم به مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط، وجهوده المستمرة في تقديم خدمات طبية متخصصة ، وفق أعلى معايير الجودة، كما تننظيم مثل هذه الفعاليات العلمية ، التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين مستوى الأداء المهني.

وتقدم " محافظ دمياط " بخالص الشكر والتقدير لكافة القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، ولكل من ساهم في إنجاحه، من أساتذة وعلماء وأطباء، متمنيًا أن تخرج جلساته وتوصياته بما يحقق أقصى استفادة للمنظومة الصحية، ويعود بالنفع على صحة وسلامة المواطنين.

وعلى الجانب الآخر ،، تقدم القائمين على المؤتمر بخالص الشكر والتقدير، إلى محافظ دمياط على دعمه لاقامة المؤتمر و للمنظومة الصحية بدمياط وحرصه الدائم على تخطى أى عقبات ، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبيه، حيث تسلم المحافظ درع المؤتمر تقديرًا لجهوده الداعمة للمنظومة.

ويتضمن المؤتمر المقرر انعقاده على مدار يومين ، ورش عمل بمجال طب القلب و كل ما يتعلق به و أيضًا كل ما هو جديد و التقنيات الحديثة بجراحات القلب و القسطرة ، سيشارك بها لفيف من الأساتذة وشباب الأطباء