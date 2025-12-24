من قاعات المدارس إلى المجتمع.. طلاب دمياط يطلقون برامج توعوية ضد التدخين والإدمان

شهد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انطلاق فعاليات مسابقة جماعة مناهضة التدخين والإدمان للمرحلة الإعدادية على مستوى المديرية.

تحولت القاعة خلال الفعاليات إلى خلية نحل إبداعية، جسدت تلاحم الفكر الطلابي مع القضايا المجتمعية المعاصرة، وسط أجواء مفعمة بالحماس والتميز، بمشاركة واسعة من الإدارات التعليمية العشر التي تسابقت لتقديم أفضل ما لديها من رؤى وبرامج وقائية.

وقد حرص وكيل الوزارة خلال المسابقة على إرساء لغة الحوار المباشر مع أبنائه الطلاب، حيث استمع بإنصات تام إلى عرض البرامج والمشروعات المبتكرة التي نفذها الطلاب داخل مدارسهم، والتي كشفت عن وعي عميق بمخاطر التدخين وطرق مواجهتها، كما ناقشهم في تفاصيل اللوحات والرسومات الفنية التي صاغتها أناملهم لتعبر عن صرخة إبداعية في وجه الإدمان، مما عكس قدرة الأنشطة التربوية على تشكيل الوجدان وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى النشء في هذه المرحلة العمرية الفارقة.

ولم يقتصر العرض الطلابي على النطاق المدرسي فحسب، بل امتد ليشمل البرامج والمبادرات الميدانية التي نفذها الطلاب مع المجتمع الخارجي لنشر ثقافة الوعي الصحي، وهو ما أثنى عليه الأستاذ ياسر عمارة، مؤكداً أن المدرسة هي المنارة التي تضيء للمجتمع دروب التنمية والبناء.

أقيمت المسابقة تحت إشراف التوجيه العام للتربية الاجتماعية، بقيادة علاء ناشد النادي، موجه عام التربية الاجتماعية، وبحضور عضوي لجنة التقييم، هالة مردان ورابحة السيد، اللتين أشادتا بالمستوى التنظيمي والإبداعي للطلاب المشاركين.