افتتاح المعرض السنوي لتوزيع الملابس مجانا بكفر سعد

افتتح الدكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المركزية بدمياط، المعرض السنوي لتوزيع الملابس بالمجان، على الأسر الأكثر احتياجا، وذلك بمقر الجمعية بمدينة كفر سعد.

جاء المعرض، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

وضم كميات كبيرة من الملابس الجديدة والمتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار، في خطوة تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الأسر البسيطة، والتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، أكد الدكتور عماد عوض أن المعرض لا يعد مجرد فعالية موسمية، بل يمثل رسالة إنسانية متكاملة تتبناها الجمعية، وأن هذا هو الدور المجتمعى الذي يجب أن تقوم به جميع الجمعيات الخيريه.

وقال إنه سبق وتم توزيع ما يقرب من 5000 بطانية ولحاف على الأسر الأكثر احتياجا بمختلف أنحاء المحافظة.