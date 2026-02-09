الجمارك تستضيف مجلس إدارة غرفة الإسكندرية في ورشة موسعة للمصدرين

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مشاركة مجلس إدارة الغرفة في ورشة العمل الموسعة التي استضافها المعهد الجمركي بالإسكندرية تحت عنوان «دعم المصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية»، تأتي في إطار تنفيذ التوجهات الرئاسية الداعمة لقطاع التصدير ورفع تنافسية الصادرات المصرية، وبما يتسق مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، والنهج الاستراتيجي لرئيس مصلحة الجمارك المصرية.



وأوضح العرجاوي أن هذه المشاركة جاءت انطلاقًا من رؤية أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تستهدف تعزيز الشراكة المؤسسية بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وخلق قنوات تواصل مباشرة مع الجهات التنفيذية لخدمة مجتمع الأعمال والمصدرين.



وأشار إلى أن الورشة مثّلت سابقة مؤسسية مهمة، حيث انتقل مجلس إدارة الغرفة بكامل تشكيله إلى مقر المعهد الجمركي بالإسكندرية، باعتباره إحدى النقاط الجمركية الحيوية، وهو ما يعكس التزام الغرفة بنهج العمل الميداني والتكامل الفعلي مع مصلحة الجمارك المصرية، بما يسهم في مواجهة التحديات العملية التي تواجه المصدرين.

وأضاف أن الغرفة شاركت في أعمال الورشة بوفد ضم أحمد صقر نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة: أشرف خالد أبو إسماعيل، محمود مرعي، وأحمد الكاتب، إلى جانب عبد العال علي مستشار الغرفة للنقل الدولي، ومحمد العرجاوي رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية، وعبد الناصر فرحات سكرتير الشعبة، وأحمد عاطف مسؤول لجنة التدريب بالشعبة.



وأكد العرجاوي أن الورشة شهدت مشاركة رفيعة المستوى من قيادات مصلحة الجمارك المصرية، في مقدمتهم سامي رمضان نائب رئيس المصلحة، ومحمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، ومجدي كمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، ولبنى عز الدين رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الجمركية، وأحمد أنيس من قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجمارك، وياسر العتوي مدير عام جمرك صادر الإسكندرية، إلى جانب نسرين خليل من إدارة تنفيذ البرامج، ونهى العسيوي من إدارة الاحتياجات، فضلًا عن عدد من مسؤولي الاستثمار والجمارك، وممثلي الشركات المصدّرة ومجالس إداراتها.



وأوضح رئيس شعبة المستخلصين أن المناقشات ركزت على آليات دعم المصدرين، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحسين كفاءة منظومة التصدير، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، مع استعراض التحديات القائمة وبحث سبل معالجتها من خلال التنسيق المشترك بين الغرفة ومصلحة الجمارك والجهات المعنية.

وشدد العرجاوي على أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وتجسيدًا حقيقيًا لسياسات الدولة الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه اللقاءات الميدانية يسهم في بناء منظومة تصديرية أكثر كفاءة واستدامة.



وأكد العرجاوي، على تقدير الغرفة لحسن التنظيم والإعداد من جانب المعهد الجمركي بالإسكندرية، مشيرًا إلى حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على مواصلة التعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، وعقد مزيد من ورش العمل واللقاءات المشتركة لخدمة مجتمع الأعمال والمصدرين.