قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الفضة تتراجع محليًا وعالميًا.. والدولار يضغط على المكاسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجمارك تستضيف مجلس إدارة غرفة الإسكندرية في ورشة موسعة للمصدرين

محمد العرجاوي رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية
محمد العرجاوي رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية
ولاء عبد الكريم

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مشاركة مجلس إدارة الغرفة في ورشة العمل الموسعة التي استضافها المعهد الجمركي بالإسكندرية تحت عنوان «دعم المصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية»، تأتي في إطار تنفيذ التوجهات الرئاسية الداعمة لقطاع التصدير ورفع تنافسية الصادرات المصرية، وبما يتسق مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، والنهج الاستراتيجي لرئيس مصلحة الجمارك المصرية.


وأوضح العرجاوي أن هذه المشاركة جاءت انطلاقًا من رؤية أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تستهدف تعزيز الشراكة المؤسسية بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وخلق قنوات تواصل مباشرة مع الجهات التنفيذية لخدمة مجتمع الأعمال والمصدرين.


وأشار إلى أن الورشة مثّلت سابقة مؤسسية مهمة، حيث انتقل مجلس إدارة الغرفة بكامل تشكيله إلى مقر المعهد الجمركي بالإسكندرية، باعتباره إحدى النقاط الجمركية الحيوية، وهو ما يعكس التزام الغرفة بنهج العمل الميداني والتكامل الفعلي مع مصلحة الجمارك المصرية، بما يسهم في مواجهة التحديات العملية التي تواجه المصدرين.
وأضاف أن الغرفة شاركت في أعمال الورشة بوفد ضم أحمد صقر نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة: أشرف خالد أبو إسماعيل، محمود مرعي، وأحمد الكاتب، إلى جانب عبد العال علي مستشار الغرفة للنقل الدولي، ومحمد العرجاوي رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية، وعبد الناصر فرحات سكرتير الشعبة، وأحمد عاطف مسؤول لجنة التدريب بالشعبة.


وأكد العرجاوي أن الورشة شهدت مشاركة رفيعة المستوى من قيادات مصلحة الجمارك المصرية، في مقدمتهم سامي رمضان نائب رئيس المصلحة، ومحمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، ومجدي كمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، ولبنى عز الدين رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الجمركية، وأحمد أنيس من قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجمارك، وياسر العتوي مدير عام جمرك صادر الإسكندرية، إلى جانب نسرين خليل من إدارة تنفيذ البرامج، ونهى العسيوي من إدارة الاحتياجات، فضلًا عن عدد من مسؤولي الاستثمار والجمارك، وممثلي الشركات المصدّرة ومجالس إداراتها.


وأوضح رئيس شعبة المستخلصين أن المناقشات ركزت على آليات دعم المصدرين، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحسين كفاءة منظومة التصدير، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، مع استعراض التحديات القائمة وبحث سبل معالجتها من خلال التنسيق المشترك بين الغرفة ومصلحة الجمارك والجهات المعنية.
وشدد العرجاوي على أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وتجسيدًا حقيقيًا لسياسات الدولة الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه اللقاءات الميدانية يسهم في بناء منظومة تصديرية أكثر كفاءة واستدامة.


وأكد العرجاوي، على تقدير الغرفة لحسن التنظيم والإعداد من جانب المعهد الجمركي بالإسكندرية، مشيرًا إلى حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على مواصلة التعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، وعقد مزيد من ورش العمل واللقاءات المشتركة لخدمة مجتمع الأعمال والمصدرين.

الاقتصاد المصري الصادرات المصرية قطاع التصدير القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

كهربا

رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

حازم حمدان المجني عليه

يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

ترشيحاتنا

بنك البركة

بنك البركة – مصر يفتتح أول فروعه الالكترونية لتعزيز التحول الرقمي في الصيرفة الإسلامية

طلعت مصطفى

طلعت مصطفى بناة المستقبل.. شراكة استراتيجية مع منصة مصر للتعليم لإنشاء جامعة خاصة ومدرستين بمدينة نور

وزير العمل

العمل: التوسع في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

بالصور

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد