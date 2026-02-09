قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
ليس مجرد مظهر.. ماذا قالت حلا شيحة عن ارتداء الحجاب في فيديو جديد؟
اقتصاد

فقا لآخر تحديثات البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
أمل مجدى

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم في مصر 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك تنمية الصادرات عند  47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك القاهرة ليسجل  46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك منها (مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، العربي الأفريقي، الكويت الوطني، المصري الخليجي) نحو   46.93 جنيه للشراء و 47.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، الأهلي المصري،الإسكندرية ، مصر، فيصل الإسلامي،العقاري المصري العربي، المصرف العربي،  الشركة المصرفية العربية،التنمية الصناعية، نكست، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني، ميد بنك) نحو 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك (البركة ، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي، ، التعمير والإسكان) نحو 46.90 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (كريدى أجريكول، أبو ظبي التجاري) نحو 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك الإمارات دبي الوطني عند 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 46.89 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار فى البنوك سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار اليوم الإثنين

