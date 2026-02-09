فقا لآخر تحديثات البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك تنمية الصادرات عند 47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك القاهرة ليسجل 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك منها (مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، العربي الأفريقي، الكويت الوطني، المصري الخليجي) نحو 46.93 جنيه للشراء و 47.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، الأهلي المصري،الإسكندرية ، مصر، فيصل الإسلامي،العقاري المصري العربي، المصرف العربي، الشركة المصرفية العربية،التنمية الصناعية، نكست، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني، ميد بنك) نحو 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك (البركة ، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي، ، التعمير والإسكان) نحو 46.90 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (كريدى أجريكول، أبو ظبي التجاري) نحو 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك الإمارات دبي الوطني عند 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 46.89 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع.