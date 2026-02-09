قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

حب زيارة والدتها للأضرحة .. ابنة هند رستم تكشف أسرارها بـ" واحد من الناس" الليلة

بسنت رضا
بسنت رضا
أحمد البهى

في حلقة فنية خاصة في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين علي شاشة قناة الحياة ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي ، "بسنت رضا "ابنة الفنانة الراحلة هند رستم  والتي تكشف للإعلامي د. عمرو الليثي أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن أيقونة السينما المصرية هند رستم. 


كما تتحدث عن حياة هند رستم الخاصة وطفولتها وأكثر صفة تميزها وهواياتها  وعلاقتها بها  وأكثر الأدوار التي تحبها لها ، وحياتها قبل الفن، وأيضا علاقتها بالمخرج حسن الإمام وايضاً زوجها حسن رضا وأكثر الفنانين والفنانات المقربين منها ،  وهل صحيح ان المخرج حسن الإمام أراد الزواج منها وأنها رفضت. 


كما تكشف عن العديد من المفاجأت  وبدايتها الفنية وعشقها للسينما ، وترد علي العديد من التساؤلات ومنها قرار هند رستم بالاعتزال وهي في سن ٤٥ وكواليس هذا القرار وأسبابه وهل كانت تشعر بانها ظلمت فنيا ولم يتم تقديرها .
 

كما تتناول الحديث عن والدتها وعشقها لزيارة الأضرحة ومنها السيدة زينب وسيدنا الحسين وكواليس لقاءها مع الكاتب الراحل عباس محمود العقاد . 


يذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين علي شاشة قناة الحياة.

