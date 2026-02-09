بدعوة من وزير التعليم العالي.. انعقاد الجلسة الإجرائية لجامعة دمنهور الأهلية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انعقدت الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة دمنهور الأهلية، بدعوة من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بتشكيله الجديد الذي يضم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة (التي شاركت في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس)، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والمشرف على جامعة دمنهور الأهلية، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية سابقًا، واللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أكاديمية الشرطة الأسبق، ونشأت الديهي الإعلامي الكبير، والدكتورة منى السيد الأستاذ بكلية العلوم جامعة دمنهور، والدكتور هشام عمارة الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة جامعة دمنهور، وأحمد عبد الحليم رئيس مجلس إدارة شركة خدمات بترولية، والأستاذ أحمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات، والمهندسة ريهام محمد رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، والتي شاركت في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي أن منظومة الجامعات الأهلية شهدت طفرة، إذ بلغ عددها 32 جامعة، مشددًا على أنها اكتسبت ثقة مجتمعية واسعة كمسار تعليمي متميز، يعمل على تقديم برامج أكاديمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي، لافتًا إلى أنها اعتمدت على التمويل الذاتي، واستغلال البنية التحتية للجامعات الحكومية، وتعظيم موارد الدولة بإعادة استغلالها.

ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذي باتت تقدمه الجامعات الأهلية منذ نشأتها، كإضافة قوية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا الحرص على أن تمثل الجامعات الأهلية نموذجًا لتعليم عالٍ يواكب التغيرات العالمية ويلبي متطلبات التنمية المستدامة للدولة، مع الحرص على تقديم برامج دراسية حديثة، والاهتمام بالعلوم ودعم الابتكار.

وشدد الوزير على أهمية الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة لضمان نقل الخبرات العالمية، مع ضرورة مواكبة التحولات الأكاديمية الرقمية؛ لا سيما البرامج البينية الحديثة التي تدمج بين تخصصات متعددة في مسار واحد، مما يسهم في إعداد جيل من الخريجين يمتلك مهارات وقدرة تنافسية استثنائية في سوق العمل الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير أن الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية تُعد متصلة ومنفصلة عن الجامعة الحكومية في آن واحد، منوهًا إلى ضرورة مراعاة هذا الرابط بالجامعة الحكومية، بالحفاظ على التواصل والتكامل بين الجامعتين، مع تحقيق تجربة منفردة ومتميزة في كل منهما، تراعي تقديم البرامج والتخصصات الدراسية التي تواكب العصر وبالمستوى المطلوب منها، وتحافظ على الثقة المجتمعية في أدائها، مؤكدًا متابعة العمل لتوفير برامج تعليمية متكاملة، ودعم الشراكات الدولية، والتحالف مع قطاع الصناعة، والمتابعة المستمرة لأداء الجامعات الأهلية، لضمان ضخ خريجين جدد لسوق العمل مؤهلين بمهارات وجدارات تواكب المتغيرات العالمية.

وأشار الوزير إلى الحرص على أن يضم تشكيل مجلس إدارة الجامعات الأهلية نخبة من القامات المتنوعة في مجالات مختلفة، تشمل المجتمع الأكاديمي والصناعة والحكومة والمجتمع المدني، لما يمثله هذا التنوع من قيمة مضافة تسهم في تكامل الرؤى ودعم اتخاذ القرار، بما يضمن تجربة منفردة تستجيب لمتطلبات التنمية وسوق العمل، لافتًا إلى تطوير الهيكل الإداري للجامعات الأهلية، الذي يراعي تخصيص نواب بالجامعات الأهلية لدعم الابتكار وريادة الأعمال والتعاون مع الصناعة، والبحث العلمي التطبيقي.

من جانبها، ثمنت الدكتورة جاكلين عازر الجهد الكبير الذي قدمته الدولة في كافة المجالات التنموية، وخاصة مجالات التعليم العالي، مشيرة إلى تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم لجامعة دمنهور الأهلية، كما نوهت إلى الصلة الوثيقة التي تربط الجامعة مع المحافظة، والتكامل والتعاون الإيجابي في حل الكثير من القضايا والمشكلات التي تواجه المحافظة وأبنائها.

وقدم الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة الشكر للقيادة السياسية لدعم الدولة للجامعات الأهلية، لما قدمته من إثراء للتجربة التعليمية بالمحافظات، ومن بينها محافظة البحيرة، وتلبية الاحتياجات بتوفير خدمة تعليمية متميزة تواكب العصر لأبناء الإقليم.

وأوضح أن جامعة دمنهور الأهلية عملت على الاستفادة من البنية التحتية المتاحة بالجامعة الحكومية، حيث تم الاستفادة بموارد ومنشآت بمنطقة البستان لم تكن مستغلة لسنوات، لافتًا إلى الجهد الكبير في إحياء أراضي الجامعة التي لم تكن مستغلة، وقدم شرحًا للمباني التي تضمها الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تضم هيكلًا متكاملًا من حيث التجهيزات والمعامل والملاعب، لافتًا إلى استمرار الجهد لتطوير البنية التحتية بالجامعة، مشيرًا إلى أنه تم قبول 650 طالبًا في العام الماضي في 7 برامج دراسية، وتعمل الجامعة على رفع أعداد الطلاب المقبولين خلال العام القادم.

وخلال الجلسة الإجرائية، تم اختيار اللواء الدكتور أحمد إبراهيم رئيسًا لمجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية، والدكتورة منى السيد نائبًا للرئيس.

مجلس أمناء جامعة دمنهور الأهلية جامعة دمنهور جامعة دمنهور الأهلية وزير التعليم العالي

