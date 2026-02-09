رمضان 2026 .. صفاء أبو السعود تبدأ تسجيل" أوضتين وصالة"

بدأت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود تسجيل حلقات مسلسلها الإذاعي الجديد" أوضتين وصالة" ، والنقرر اذاعته خلال شهر رمضان 2026.

العمل يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين ابرزهم نشوي مصطفي، أحمد صيام،ومن تأليف الكاتية الصحفية أماني ضرغام ومن إخراج تامر شحاته، ومقرر اذاعته عبر البرنامج العام للشباب والرياضة .

وكان آخر اعمال الفنانة القديرة صفاء أبو السعود فى الإذاعة هو مسلسل" يوميات صفصف" .

ومسلسل يوميات صفصف من بطولة عدد من النجوم هم الفنان أحمد صيام، حلمي فودة، نجاح حسن وعبير مكاوي؛ وهو من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاته.

صفاء أبو السعود - يوميات صفصف

"يوميات صفصف" حلقات إذاعية متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية في شهر رمضان.



والمسلسل عرض على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك ، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور، آبل بوداكاست، أمازون ميوزك".



