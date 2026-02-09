الثقافة تواصل مهرجان أسوان الدولي بعروض لفرق العريش وكازاخستان وبورسعيد ولاتفيا

لليوم الخامس على التوالي، تواصلت فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، في إطار دعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز دور الفنون في التنشيط السياحي والتبادل الثقافي بين الشعوب.

ينفذ المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، واستقبل نادي صحاري، عرضا فنيا لفرقة العريش بقيادة كابتن سامح الكاشف، تضمن فقرات مستوحاة من التراث السيناوي، منها: الدبكة، الدحية، رجال سيناء، والفرح العرايشي.

أعقب ذلك عرض فني قدمته فرقة "كازينا" من كازاخستان، يعكس تراثها الشعبي، الذي شاركت به في عدد من الدول منها: روسيا، النرويج، ماليزيا، تركيا، والنمسا.

وفي ميدان المحطة، تألقت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة كابتن محمد صالح، باستعراضات تحاكي حياة الصيادين منها: يا طير يا رمادى، الضمة، أم الخلول، وبتغني لمين.

فيما قدمت فرقة "أوبيتا" من لاتفيا رقصات متنوعة بقيادة المدرب أندرياس سليشن، تفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.

وتنفذ فعاليات المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسوان.

ويشارك في المهرجان ست فرق مصرية للفنون الشعبية هي: بني سويف، الأنفوشي، أسوان، كفر الشيخ، بورسعيد، العريش، إلى جانب ثماني فرق أجنبية تمثل دول: السودان، فلسطين، مونتينيجرو، لاتفيا، الهند، اليونان، كازاخستان، وتونس.

وتختتم الفعاليات في السابعة مساء اليوم الاثنين مع حفل فني على مسرح فوزي فوزي.