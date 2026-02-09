مقبرة بادي آمون أوبت بالأقصر .. شاهدها بعد تنظيف جدرانها

أنهت فرق الترميم المتخصصة تنظيف جدران القاعة الثانية من مقبرة بادي آمون أوبت بالأقصر، باستخدام أحدث التقنيات العلمية "ميكرو أبراسيون"، حفاظاً على الآثر وقيمتها ودون التعرض لأى مخاطر.

مقبرة بادي آمون أوبت



تُعَد مقبرة بادي آمون أوبت، المعروفة عالميًا بالرمز TT33وتعد واحدة من أضخم وأعمق مقابر العساسيف، حيث تمتد دهاليزها وقاعاتها على ثلاثة مستويات في قلب الجبل الغربي، بمساحة تقارب 320م²، مما يجعلها من أكثر المقابر تعقيدًا وتميزًا في طيبة القديمة.

ومنذ القرن التاسع عشر لم يُستكشف من المقبرة إلا الصالة الأولى فقط، والتي استُخدمت قديمًا كمخزن للآثار، وبقي ما خلفها لغزًا حقيقيًا. ومع تواصل أعمال البعثة الفرنسية، تكشف المقبرة تدريجيًا عن أسرار صاحبها بادي آمون أوبت، كاتب النصوص الجنائزية وكبير كهنة المرتلين في عصر الملك بسماتيك الأول من الأسرة 26، وصاحب واحد من أهم النصوص الدينية والأدبية المقدسة المنقوشة على جدران المقبرة.



ويوجد تماثيل لصاحب المقبرة تُظهر ملامح شخصية عالم وكاهن كبير؛ أحدها يُصوّره جالسًا متربعًا يحمل لفافة بردي ككاتب للنصوص المقدسة، والآخر يُجسّده على كرسي مُكعب في وضع رسمي يعبّر عن الهيبة والحكمة، مع نقوش هيروغليفية على الكرسي تؤكد مكانته بين كهنة مصر القديمة.