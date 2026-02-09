بقيمة 273 مليون دولار.. مصر تدخل قائمة أكبر مصدّري الشيكولاتة عالميًا

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات مصر من الشيكولاتة حققت طفرة غير مسبوقة خلال عام 2025، مسجلة 273.4 مليون دولار مقابل 178.6 مليون دولار في عام 2024، بمعدل نمو بلغ نحو 53%، في انعكاس مباشر لتطور القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأوضح المجلس أن كميات الشيكولاتة المصدّرة ارتفعت من 35.4 ألف طن في عام 2024 إلى 39.8 ألف طن في عام 2025، بنسبة نمو تقارب 12.5%، وهو ما يعكس نموًا متوازنًا في كل من القيمة والكمية، ويؤكد نجاح الشركات المصرية في التوسع التصديري وتحقيق قيمة مضافة أعلى.

وأشار المجلس إلى أن هذا الأداء القوي يتسق مع احتلال مصر المركز الحادي عشر عالميًا في تصدير الشيكولاتة خلال عام 2024، وفقًا لبيانات International Trade Centre التابع للأمم المتحدة، بما يعزز مكانة مصر ضمن كبار المصدّرين عالميًا في هذا القطاع.

وأضاف أن متوسط قيمة الطن المصدر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، وهو ما يفسر ارتفاع قيمة الصادرات بوتيرة أسرع من نمو الكميات، ويعكس اتجاهًا متزايدًا نحو منتجات ذات جودة أعلى وأسواق قادرة على استيعاب منتجات متنوعة ذات قيمة مضافة.

وأوضح المجلس أن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها لقائمة أكبر الأسواق المستوردة للشيكولاتة المصرية خلال عام 2025، بقيمة بلغت 90.9 مليون دولار مقابل 56.3 مليون دولار في عام 2024، بمعدل نمو 61.5%، فيما سجلت الكميات نحو 12.3 ألف طن بنمو 11.6%، لتستحوذ على نحو ثلث صادرات الشيكولاتة المصرية.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بعد أن حققت قفزة قوية في قيمة الواردات من الشيكولاتة المصرية، حيث ارتفعت إلى 36.9 مليون دولار مقابل 20.7 مليون دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 78%، بينما زادت الكميات إلى نحو 5 آلاف طن بنسبة نمو 32%.

وأشار المجلس إلى نمو ملحوظ في عدد من الأسواق الرئيسية خلال عام 2025، من بينها قطر التي ارتفعت الصادرات إليها من 6 ملايين دولار إلى 11.9 مليون دولار بنمو يقارب 98%، مع زيادة الكميات من 748 طنًا إلى 1,137 طنًا. كما سجل لبنان نموًا لافتًا، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 3.46 ملايين دولار إلى 6.77 ملايين دولار بنمو 96%.

وأضاف أن صادرات الشيكولاتة إلى جنوب أفريقيا قفزت من 2.4 مليون دولار إلى 5.9 ملايين دولار بنمو تجاوز 140%، بينما ارتفعت الصادرات إلى الأردن من 5.7 ملايين دولار إلى 9.1 ملايين دولار بنمو 59%، وإلى ليبيا من 5 ملايين دولار إلى 8.2 ملايين دولار بنمو 66%.

ولفت المجلس إلى تسجيل طفرة استثنائية في السوق الأسترالية، حيث ارتفعت الصادرات من نحو 55 ألف دولار في عام 2024 إلى قرابة 960 ألف دولار في عام 2025، مع زيادة الكميات من 18 طنًا إلى 148 طنًا، بما يعكس نجاح المنتج المصري في النفاذ إلى أسواق بعيدة وغير تقليدية.

وأكد المجلس أن الصادرات المصرية عززت حضورها في الأسواق الأفريقية، خاصة جنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا وزيمبابوي وتنزانيا، إلى جانب تحقيق نمو ملحوظ في بعض الأسواق الأوروبية، من بينها بلغاريا التي ارتفعت الصادرات إليها من 106 آلاف دولار إلى 371 ألف دولار، وبولندا من 359 ألف دولار إلى 493 ألف دولار، فيما تضاعفت تقريبًا الصادرات إلى ألمانيا لتصل إلى نحو 150 ألف دولار.

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذا الأداء الإيجابي يعكس عدة مؤشرات رئيسية، في مقدمتها أن نمو القيمة تجاوز نمو الكميات بما يدل على تحسن متوسط سعر الطن وارتفاع القيمة المضافة، إضافة إلى قوة الطلب في الأسواق العربية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو، ونجاح المنتج المصري في التوسع داخل أسواق جديدة ومتنوعة.

وأكد المجلس أن قطاع الشيكولاتة المصري يمتلك فرصًا واعدة لمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتنوع الأسواق وتنامي الطلب الإقليمي وتحسن الجودة والقدرة التنافسية، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الغذائية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الحضور المصري في الأسواق العالمية.