قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على الطفل المتهم بإصابة جارته بالغربية
وزير التعليم: الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد | هيونداي بايون 2026 الجديدة

هيونداي بايون موديل 2026
هيونداي بايون موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي بايون موديل 2026، وتنتمي بايون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب يظهر من خلال التمويهات التي ظهرت بها، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كيا ستونيك، وتويوتا رايز، وفورد بوما .

هيونداي بايون موديل 2026

هيونداي قامت بإطلاق الجيل الثاني من بايون، وهي السيارة التي صممت خصيصاً لتكون البديل الأكثر ارتفاعاً وعملية لسيارة i20 الشهيرة.

مواصفات هيونداي بايون موديل 2026

هيونداي بايون موديل 2026

زودت سيارة هيونداي بايون موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف أكثر ارتفاعاً، وأعمدة أمامية سوداء تمنحها طابع رياضي، وبها مصابيح LED مقسمة تضفي لمسة من الفخامة، وبها شاشات مزدوجة مقاس 12.3 بوصة .

محرك هيونداي بايون موديل 2026

هيونداي بايون موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي بايون موديل 2026 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي مزود بشاحن توربيني، وتنتج قوة 113 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي بايون موديل 2026

هيونداي بايون موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي بايون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 90 ألف ريال سعودي

الفئة الثانية من سيارة هيونداي بايون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 110 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

هيونداي بايون موديل 2026

تأسست شركة هيونداي موتور عام 1967 على يد تشونج جو-يونج في كوريا الجنوبية، لتتحول من ورشة صغيرة إلى قوة عالمية رائدة في صناعة السيارات .

واشتهرت هيونداي بتقديم سيارات موثوقة وعصرية مثل "بوني" و"سوناتا"، وبدأت بالتعاون مع فورد، ثم طورت تقنياتها الخاصة وتوسعت عالمياً، وتعتبر اليوم من أكبر مصنعي السيارات في العالم، وتحالف مع كيا عام 2000 ، واستحوذت هيونداي على شركة كيا موتورز، لتشكل معاً مجموعة هيونداي كيا للمركبات، وتصبح خامس أكبر منتج للسيارات في العالم.

هيونداي بايون موديل 2026

وفي عام 2010 ركزت على الجودة، والتصميم، والسيارات الصديقة للبيئة تحت علامتها التجارية المتطورة هيونداي، وحصلت على جوائز عالمية لموثوقية سياراتها، وتعد هيونداي حالياً نموذج ناجح للتحول من التجميع إلى التصنيع الكامل وتصدير الابتكار عالمياً .

شركة هيونداي كيا ستونيك تويوتا رايز فورد بوما هيونداي بايون موديل 2026 مواصفات هيونداي بايون بايون موديل 2026 محرك هيونداي بايون موديل 2026 سعر هيونداي بايون موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

علي علوان

صدمة قوية لمنتخب الأردن.. إصابة مؤثرة لـ علي علوان قبل كأس العالم

بنتايك

محمود بنتايك يقترب من العودة في مباراة سموحة ببطولة الدوري.. تفاصيل

زيزو

مصدر في الأهلي: زيزو يخوض برنامجا تأهيليا مكثفا

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد