شاهد | هيونداي بايون 2026 الجديدة

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي بايون موديل 2026، وتنتمي بايون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب يظهر من خلال التمويهات التي ظهرت بها، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كيا ستونيك، وتويوتا رايز، وفورد بوما .

هيونداي قامت بإطلاق الجيل الثاني من بايون، وهي السيارة التي صممت خصيصاً لتكون البديل الأكثر ارتفاعاً وعملية لسيارة i20 الشهيرة.

مواصفات هيونداي بايون موديل 2026

زودت سيارة هيونداي بايون موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف أكثر ارتفاعاً، وأعمدة أمامية سوداء تمنحها طابع رياضي، وبها مصابيح LED مقسمة تضفي لمسة من الفخامة، وبها شاشات مزدوجة مقاس 12.3 بوصة .

محرك هيونداي بايون موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي بايون موديل 2026 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي مزود بشاحن توربيني، وتنتج قوة 113 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي بايون موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي بايون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 90 ألف ريال سعودي

الفئة الثانية من سيارة هيونداي بايون موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 110 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست شركة هيونداي موتور عام 1967 على يد تشونج جو-يونج في كوريا الجنوبية، لتتحول من ورشة صغيرة إلى قوة عالمية رائدة في صناعة السيارات .

واشتهرت هيونداي بتقديم سيارات موثوقة وعصرية مثل "بوني" و"سوناتا"، وبدأت بالتعاون مع فورد، ثم طورت تقنياتها الخاصة وتوسعت عالمياً، وتعتبر اليوم من أكبر مصنعي السيارات في العالم، وتحالف مع كيا عام 2000 ، واستحوذت هيونداي على شركة كيا موتورز، لتشكل معاً مجموعة هيونداي كيا للمركبات، وتصبح خامس أكبر منتج للسيارات في العالم.

وفي عام 2010 ركزت على الجودة، والتصميم، والسيارات الصديقة للبيئة تحت علامتها التجارية المتطورة هيونداي، وحصلت على جوائز عالمية لموثوقية سياراتها، وتعد هيونداي حالياً نموذج ناجح للتحول من التجميع إلى التصنيع الكامل وتصدير الابتكار عالمياً .