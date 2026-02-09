قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصائح بسيطة وأساسية لصيانة السيارة

إبراهيم القادري

للحفاظ على السيارات في أفضل حالة وتجنب الأعطال المفاجئة يجب الالتزام بفحص مستويات السوائل ومنها الزيت، والتبريد، والفرامل بانتظام.

بالاضافة إلي تغير زيت المحرك وفلاتره في مواعيدها، وافحص ضغط الإطارات باستمرار، وراقب أداء المكابح والبطارية، واتبع دائماً جدول الصيانة الموصي به في دليل المالك لتوفير المال وضمان السلامة.

- نصائح بسيطة وأساسية لصيانة السيارة :

فحص مستويات السوائل

تأكد بانتظام من مستويات زيت المحرك، وسائل التبريد، وسائل الفرامل، وسائل التوجيه، وقم بتزويدها عند الحاجة.

تغيير الزيت والفلاتر

يعتبر تغيير الزيت وفلتر الزيت وفلتر الهواء بانتظام أمر حيوي لصحة المحرك وتقليل الاحتكاك.

صيانة الإطارات

افحص ضغط الإطارات شهرياً وتأكد من نفخها للمستوى الموصى به، واحرص على تدويرها، أي نقلها من مكان لآخر كل 6 شهور .

فحص البطارية

نظف أطراف البطارية من التآكل واختبر قوتها، خصوصا إذا لاحظت صعوبة في بدء التشغيل.

الفرامل والمساحات

أستمع لأي أصوات عند الضغط على الفرامل، واستبدل فحمات الفرامل عند تآكلها، وقم بتغيير مساحات الزجاج الأمامي كل 6 أشهر لضمان الرؤية الواضحة.

الفحص البصري

انظر أسفل السيارة وأبحث عن أي تسريبات للسوائل، وافحص الأحزمة والخراطيم بحثاً عن علامات التآكل أو التشقق.

إضاءة السيارة

تأكد من عمل جميع المصابيح الأمامية والخلفية وإشارات الانعطاف لتجنب المخالفات والحوادث.

نظافة السيارة

اغسل السيارة بانتظام، بما في ذلك الهيكل السفلي والمحرك، للحماية من الصدأ والأوساخ.

وجدير بالذكر ان الالتزام بهذه النقاط والنصائح يطيل عمر السيارة ويحافظ على قيمتها السعرية .

