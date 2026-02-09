سيارات أوتوماتيك سعرها 500 ألف جنيه.. اعرف الماركات والموديلات

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا، وهيونداي أكسنت، ونيسان صني، ورينو ميجان، وفورد فوكس .

فورد فوكس موديل 2018

تحصل سيارة فورد فوكس موديل 2018 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 129 ألف/كم، وتباع باللون الاحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتي سيارة فورد فوكس موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو ميجان موديل 2018

تستمد سيارة رينو ميجان موديل 2018 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت منن قطع مسافة 168 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة رينو ميجان موديل 2018 في سوق السيارات المصري 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2017

تنقل قوة سيارة نيسان صني موديل 2017 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 120 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 475 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي أكسنت موديل 2012

تمكنت سيارة هيونداي أكسنت موديل 2012 من قطع مسافة 155 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تقدم سيارة هيونداي أكسنت موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا كورولا موديل 2004

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 2004 في سوق السيارات باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 222 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 440 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .