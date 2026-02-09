قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
محافظات

بني سويف.. فحص 760حالة وتقديم 2600 خدمة طبية مجانية لأهالي كفر منسابة بالفشن

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بكفر منسابة مركز الفشن  يومي السبت والأحد 7 و8 فبراير الجاري،وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي،  طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري،  عيد فرج مسئول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 6عيادات في 6تخصصات (الباطنة، الأطفال ، الجراحة- النساء ،الجلدية ، تنظيم الأسرة )

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 760مريض وصرف العلاج لهم بالمجان ،بجانب إجراء معمل دم  104، معمل طفيليات   182، حالات الأشعة العادية 6، موجات فوق صوتية  56حالات

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي،سلامة الغذاء،مخاطر سوء استخدام الأدوية،وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 200مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 2600خدمة طبية.

بني سويف الفشن ببا

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

