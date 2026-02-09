زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط

سجلت الشبكات الزلزالية التابعة لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران ما مجموعه 461 زلزالاً في جميع أنحاء إيران في أسبوع واحد من 31 يناير إلى 6 فبراير.

أفاد المركز الدولي لرصد الزلازل (isrc) أنه إحصائياً، وقعت 116 زلزالاً بقوة أقل من 3 درجات، و26 زلزالاً بقوة تتراوح بين 3 و4 درجات، وثلاثة زلازل بقوة تتراوح بين 4 و5 درجات، وزلزال واحد بقوة تتراوح بين 5 و6 درجات في البلاد.

شهدت محافظة بوشهر أعلى عدد من الزلازل بين محافظات البلاد، بواقع 26 زلزالاً، تلتها يزد بـ 17 زلزالاً، ثم كرمان بـ 13 زلزالاً.



ومن بين هذه الزلازل، بلغ زلزال واحد قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، ووقع في الأول من فبراير في محافظة بوشهر.

خلال الفترة نفسها، ضربت أربعة زلازل محافظة طهران. ولم تُسجل أي زلازل في أردبيل، وألبرز، وزنجان، وسيستان وبلوشستان، وقزوين، وكردستان، وكهكيلويه وبوير أحمد.

تم تسجيل ما مجموعه 6272 زلزالًا في جميع أنحاء البلاد خلال السنة التقويمية الماضية (مارس 2024 - مارس 2025)، وفقًا للشبكات الزلزالية التابعة لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

من بين الزلازل المسجلة، كان 150 زلزالاً بقوة تزيد عن 4 درجات على مقياس ريختر؛ وحدث ما لا يقل عن خمسة زلازل بقوة تزيد عن 4.5 درجة شهرياً في البلاد.

تقع الهضبة الإيرانية في منطقة نشطة زلزالياً للغاية في العالم، وهي معروفة ليس فقط بزلزالها الكارثي الكبير ولكن أيضاً بالكوارث المتعلقة بالمخاطر الطبيعية، وخاصة الزلازل.

حوالي اثنين بالمائة من الزلازل في العالم تحدث في إيران، ولكن أكثر من 6 بالمائة من ضحايا الزلازل العالمية خلال القرن العشرين تم الإبلاغ عنهم من الزلازل الإيرانية.

