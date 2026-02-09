قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
جلسة إجرائية دون مناقشة وقائع بشأن التحقيق مع حلمي عبد الباقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط

زلزال
زلزال
محمد على

سجلت الشبكات الزلزالية التابعة لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران ما مجموعه 461 زلزالاً في جميع أنحاء إيران في أسبوع واحد من 31 يناير إلى 6 فبراير.

أفاد المركز الدولي لرصد الزلازل (isrc) أنه إحصائياً، وقعت 116 زلزالاً بقوة أقل من 3 درجات، و26 زلزالاً بقوة تتراوح بين 3 و4 درجات، وثلاثة زلازل بقوة تتراوح بين 4 و5 درجات، وزلزال واحد بقوة تتراوح بين 5 و6 درجات في البلاد.

شهدت محافظة بوشهر أعلى عدد من الزلازل بين محافظات البلاد، بواقع 26 زلزالاً، تلتها يزد بـ 17 زلزالاً، ثم كرمان بـ 13 زلزالاً.


ومن بين هذه الزلازل، بلغ زلزال واحد قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، ووقع في الأول من فبراير في محافظة بوشهر.

خلال الفترة نفسها، ضربت أربعة زلازل محافظة طهران. ولم تُسجل أي زلازل في أردبيل، وألبرز، وزنجان، وسيستان وبلوشستان، وقزوين، وكردستان، وكهكيلويه وبوير أحمد.

تم تسجيل ما مجموعه 6272 زلزالًا في جميع أنحاء البلاد خلال السنة التقويمية الماضية (مارس 2024 - مارس 2025)، وفقًا للشبكات الزلزالية التابعة لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

من بين الزلازل المسجلة، كان 150 زلزالاً بقوة تزيد عن 4 درجات على مقياس ريختر؛ وحدث ما لا يقل عن خمسة زلازل بقوة تزيد عن 4.5 درجة شهرياً في البلاد.

تقع الهضبة الإيرانية في منطقة نشطة زلزالياً للغاية في العالم، وهي معروفة ليس فقط بزلزالها الكارثي الكبير ولكن أيضاً بالكوارث المتعلقة بالمخاطر الطبيعية، وخاصة الزلازل.

حوالي اثنين بالمائة من الزلازل في العالم تحدث في إيران، ولكن أكثر من 6 بالمائة من ضحايا الزلازل العالمية خلال القرن العشرين تم الإبلاغ عنهم من الزلازل الإيرانية.
 

بوشهر زلزالاً الجيوفيزياء المركز الدولي لرصد الزلازل طهران العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

ترشيحاتنا

فرص العمل المتاحة

بدء التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة بسوهاج.. رابط ومكان التقديم

وزير الزراعة

وزير الزراعة يخصص 5 ملايين جنيه لدعم مشروعات تنمية المرأة السيناوية

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء: أبراج ومارينا المونت جلالة إضافة مميزة لخريطة التنمية العمرانية

بالصور

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد