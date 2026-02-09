قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
اقتصاد

تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة

الدواجن المجمدة
الدواجن المجمدة
محمد صبيح

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض سعر الدواجن المجمدة ليصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه، وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، خلال اجتماع اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

انخفاض سعر الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدواجن المجمدة بالسعر الجديد ستتوفر اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 10 فبراير 2026، بجميع المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلاً رمضان»، إضافة إلى كافة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن إتاحة المنتج للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم بالأمس تخفيض سعر الدواجن المجمدة ليصل إلى 115 جنيهًا للكيلو بدلًا من 120 جنيهًا، قبل أن يتم إقرار خفض جديد اليوم، ليصل إجمالي التخفيض إلى 20 جنيهًا للكيلو، بما يعكس توجه الدولة نحو اتخاذ خطوات سريعة وفعّالة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

الدكتور مصطفى مدبولي انخفاض سعر الدواجن المجمدة المجمعات الاستهلاكية ضبط الأسواق سعر الدواجن

