تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض سعر الدواجن المجمدة ليصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه، وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، خلال اجتماع اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

انخفاض سعر الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدواجن المجمدة بالسعر الجديد ستتوفر اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 10 فبراير 2026، بجميع المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلاً رمضان»، إضافة إلى كافة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن إتاحة المنتج للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم بالأمس تخفيض سعر الدواجن المجمدة ليصل إلى 115 جنيهًا للكيلو بدلًا من 120 جنيهًا، قبل أن يتم إقرار خفض جديد اليوم، ليصل إجمالي التخفيض إلى 20 جنيهًا للكيلو، بما يعكس توجه الدولة نحو اتخاذ خطوات سريعة وفعّالة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.