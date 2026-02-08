وزير التموين يكشف خطة مُواجهة ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الخالق صلاح

علّق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وقال فاروق، خلال مداخلة في برنامج «الحكاية» عبر قناة «MBC مصر»، إنه كان قد عقد اجتماعًا قبل أسابيع مع اتحاد منتجي الدواجن، وأكد على أهمية العمل على تحقيق الاستقرار في السوق.

وشدد على أنه لن يكون هناك احتكار للدواجن في الأسواق بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، مع استيراد يمثل نحو 10% من الحصة السوقية.

وأكد أن الوزارة جادة في اللجوء إلى الاستيراد قبل شهر رمضان، إذا لم تنضبط الأسعار في السوق خلال الأيام المقبلة.

ولفت وزير التموين إلى أن أسواق اليوم الواحد ستشهد ضخ كميات كبيرة من السلع، بما في ذلك الدواجن، قبل حلول شهر رمضان.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات للنظر في هذا الملف، وإذا لم تتم الاستجابة للعمل على ضبط السوق، سيكون هناك قرار على الفور، في إشارة إلى اللجوء للاستيراد.

