تشكيل الزمالك المُتوقع أمام زيسكو يونايتد في الكونفدرالية

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ملعب المباراة وموقف الزمالك في المجموعة



ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد، في اللقاء الذي يقام على استاد ليفي مواناواسا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كلًا من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد.



الزمالك في الصدارة قبل الجولة الخامسة

يدخل الزمالك المباراة وهو متصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة فقط عن المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز الثاني، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة في صراع التأهل وحسم المركز الأول قبل الجولة الأخيرة.

مفاضلة هجومية ومعتمد جمال يدرس اللعب بثنائي



ويفكر معتمد جمال في الاعتماد على ثنائي هجومي خلال اللقاء، خاصة بعد نجاح التجربة في آخر مباراتين أمام كهرباء الإسماعيلية والمصري البورسعيدي، حيث ظهر كل من ناصر منسي وعدي الدباغ بشكل مميز، ونجحا في صناعة الفارق هجوميًا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو يونايتد

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود الونش – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – آدم كايد – محمد شحاتة.

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ



