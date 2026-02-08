قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026
مدارس محافظة القاهرة تخصص أول حصة بالترم الثاني للحديث عن "تضحيات الشرطة"
رياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات وعدم استقرار في حالة الطقس
مأساة العصافرة| شاهد على حادث الأم ونجلها: الطفل سقط من الدور الثامن.. وعندما اكتشفت الأم وفاته ألقت بنفسها
تشكيل الزمالك المُتوقع أمام زيسكو يونايتد في الكونفدرالية
وسط الثلوج.. اليابانيون يُدلون بأصواتهم في انتخابات صعبة لرئيسة الوزراء
الزمالك يُواجه زيسكو في الكونفدرالية .. اليوم
«الغندور» يكشف: إعلان رسمي عن عودة موسيماني للتدريب خلال 48 ساعة
مأساة العصافرة .. سقوط طفل من الطابق الثامن يدفع والدته للانتحــ.ـار حزنًا بالإسكندرية
أبراج تُعلن ارتباطها في عيد الحب .. يا ترى برجك منهم؟
من الحبس حتى الإعدام .. تفاصيل عقوبة البلطجة أو التلويح بالعنف وفقًا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك المُتوقع أمام زيسكو يونايتد في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ملعب المباراة وموقف الزمالك في المجموعة
 

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد، في اللقاء الذي يقام على استاد ليفي مواناواسا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كلًا من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد.
 

الزمالك في الصدارة قبل الجولة الخامسة

يدخل الزمالك المباراة وهو متصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة فقط عن المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز الثاني، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة في صراع التأهل وحسم المركز الأول قبل الجولة الأخيرة.

مفاضلة هجومية ومعتمد جمال يدرس اللعب بثنائي
 

ويفكر معتمد جمال في الاعتماد على ثنائي هجومي خلال اللقاء، خاصة بعد نجاح التجربة في آخر مباراتين أمام كهرباء الإسماعيلية والمصري البورسعيدي، حيث ظهر كل من ناصر منسي وعدي الدباغ بشكل مميز، ونجحا في صناعة الفارق هجوميًا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو يونايتد

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود الونش – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – آدم كايد – محمد شحاتة.

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ


 

الزمالك اخبار الزمالك الكونفدرالية اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

التوقيت الصيفي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. متى ينتهي فصل الشتاء في مصر فلكيا؟

تريزيجيه

ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

ترشيحاتنا

التبرع بالأعضاء

خالد منتصر : التبرع بالأعضاء والأنسجة طوق نجاة للمصريين

وداع المتسابق محمود كمال الدين

خروج محمود كمال الدين | نتيجة الحلقة قبل الأخيرة من دولة التلاوة .. فيديو

السكر

هل يرفع تصدير السكر الأسعار محليًا؟ الغرف التجارية توضح

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد