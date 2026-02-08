ترامب: نعمل مع هندوراس لمواجهة عصابات المخدرات وشبكات التهريب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن لديها شراكة قوية مع هندوراس في المجال الأمني.

وأضاف ترامب - حسبما نقلت شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - أنه عقد اجتماعا بالغ الأهمية مع رئيس هندوراس نصري أسفورة في مقر إقامته بمنتجع "مارالاجو" في بالم بيتش بفلوريدا.. لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع هندوراس لمواجهة عصابات المخدرات وشبكات التهريب.

وأوضح ترامب أن البلدين تربطهما شراكة وثيقة في مجال الأمن، ويعملان معًا على مكافحة عصابات المخدرات الخطيرة وتجارها، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وأفراد العصابات من الولايات المتحدة.