«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع الجاري، استقرت في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 8-2-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن 

سعر الدولار في بنك القاهرة 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 46.93 جنيه للشراء و46.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك 

سعر الدولار في المصرف العربي 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصر 

 

سعر الدولار في بنك البركة 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  كريدي أجريكول 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم الاحد أسعار الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار أسعار الدولار في البنوك

