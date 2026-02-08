خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن مصر تخطط لدعم الشركات الناشئة بمبلغ يصل إلى مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تحفيز الابتكار وتشجيع رواد الأعمال على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات ناجحة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أولوية للدولة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية الدولة

وأوضح بدرة، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الدولة تسعى لتعزيز الاقتصاد من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو وخلق فرص العمل، لا سيما للشركات التي تمتلك أفكارًا مبتكرة.

وأوضح الخبير أن مؤتمر الأمس كان بمثابة رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بالمشروعات الناشئة، وأن هذا التوجه سيساهم في جذب الاستثمارات من رجال الأعمال الذين يرغبون في تبني ودعم هذه الأفكار.

الأثر المتوقع على الاقتصاد والاستثمار

من المتوقع أن يسهم دعم هذه الشركات في تعزيز النشاط الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتشجيع المستثمرين على المشاركة في المشروعات المبتكرة، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.