قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف والتضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة يطلقون مشروع "زاد آل البيت" للإطعام بـ"السيدة زينب"

مشروع "زاد آل البيت" للإطعام بمنطقة السيدة زينب
مشروع "زاد آل البيت" للإطعام بمنطقة السيدة زينب
عبد الرحمن محمد

أطلقت وزارتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي، ومحافظة القاهرة، بالتعاون مع مؤسسة "حي على الوداد"، مشروع "زاد آل البيت" المحروسة، لتقديم وجبات ساخنة ومجهزة للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة السيدة زينب، وذلك بجوار مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

شهدت فعالية الإطلاق حضور كل من الدكتور خالد صلاح - مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن - رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا حسن - مندوب رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين ومدير مركز تنمية الموارد البشرية بمحافظة القاهرة، واللواء محمد عبد الجليل - رئيس حي السيدة زينب، والمهندس تامر شمعة - رئيس مجلس إدارة مؤسسة "حي على الوداد".

وأعرب الحضور في مستهل الفعالية عن خالص شكرهم للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، ومؤسسة «حي على الوداد»، على دعمهم ورعايتهم لهذه المبادرة الإنسانية المهمة.

وأكد الدكتور خالد صلاح أن انطلاقة مشروع "زاد آل البيت" من منطقة السيدة زينب رضي الله عنها تمثل باكورة خير تمتد إلى باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب عنايتها بمساجد آل البيت التي تمثل منارات روحية واجتماعية تنطلق منها قيم التكافل والتراحم.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرحمن أن مشروع "زاد آل البيت" يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية، ممثلة في وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة، ومؤسسات المجتمع المدني، ممثلة في مؤسسة «حي على الوداد»، لافتًا إلى أن المشروع يندرج ضمن مشروعات الأمن الغذائي الهادفة إلى توفير الطعام للأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن استدامة الدعم وامتداده إلى جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمد عبد الجليل إلى أن المشروع يُعد ثمرة تعاون مؤسسي بنّاء بين الدولة والمجتمع المدني، مؤكدًا أن الانطلاق من حي السيدة زينب يحمل دلالات رمزية وإنسانية كبيرة، ومعلنًا تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لضمان نجاح المشروع وتوسعه ليشمل مختلف المناطق.

وبيّن المهندس تامر شمعة أن هذا التعاون يمثل لوحة وطنية متكاملة لإطلاق مشروع "زاد آل البيت"، موضحًا أن المرحلة الأولى بدأت بجوار مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، على أن يتم خلال أيام تشغيل سيارات إضافية بجوار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، ثم مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، تمهيدًا لبدء توزيع الوجبات قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن المشروع يعتمد على سيارات متنقلة لتوزيع الوجبات الجاهزة، بواقع ثلاثة آلاف وجبة مجانية يوميًّا، مؤكدًا أن تعميم المشروع على مستوى الجمهورية يأتي في إطار التعاون الوطني لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ونشر قيم المحبة والتكافل والسلام، باعتبار الإطعام أحد ركائز الأمن المجتمعي والتنمية الإنسانية.

زاد آل البيت الأوقاف التضامن الاجتماعي القاهرة إطعام السيدة زينب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

محمد صلاح

عرض فلكي بـ 1.2 مليون إسترليني أسبوعيا .. هل ينتقل محمد صلاح الى النصر السعودي ؟

صورة ارشيفية

أجندة فعاليات قصور الثقافة هذا الأسبوع.. ملتقى للفنون التشكيلية بقصر الإبداع.. عروض في نوادي المسرح بالقناة وسيناء

أسعار الذهب

6300 دولاًر للأونصة.. سعر الذهب سيصل إلى مستويات قياسية خلال 2026

بالصور

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد