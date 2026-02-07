قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
تعاون ثلاثي مع تركيا ولبنان .. ألمانيا تطرح تمويلا لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم
القبض على عاملين تبادلا الضرب والاتهامات في مشاجرة بسوهاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف تطلق 566 مجلس فقه بالمديريات الحدودية لمواجهة الخرافة وتعزيز الوعي

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تعقد وزارة الأوقاف عددًا كبيرًا من مجالس الفقه بلغ (566) مجلسًا، بالمديريات الحدودية، تحت عنوان: «الخرافة محرمة شرعًا ومرفوضة عقلًا»، وذلك اليوم السبت الموافق 7 فبراير 2026م، عقب صلاة العشاء، بمديريات أوقاف مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، على أن تُعقد المجالس بمديريتي أوقاف السويس وشمال سيناء يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026م عقب صلاة العشاء.

وتأتي هذه المجالس ضمن برنامج مجالس الفقه، وفي إطار الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية التي تضطلع بها وزارة الأوقاف، تنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية، التي تستهدف مواصلة مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة مختلف صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، إلى جانب العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والمشاركة في صناعة الحضارة.

وتهدف مجالس الفقه إلى توضيح الموقف الشرعي والعقلي من الخرافات والممارسات المنحرفة، وتعزيز قيمة العلم والعقل، مع التأكيد على الدور المحوري للمساجد في بناء وعي الشباب وكافة فئات المجتمع، وتعظيم شأن العلم والاكتشاف والإبداع، وترسيخ حب المعرفة، بما يسهم في بناء وعي ديني رشيد، ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان والمجتمع.

من ناحية أخرى شهد  الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية لعام 2026، والذي يعُقد على مدار يومي 7 و8 فبراير، بفندق سانت ريجست بالعاصمة الجديدة، وذلك برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وبمشاركة وفود قضائية رفيعة المستوى من مختلف الدول الأفريقية، وبحضور عدد من السادة الوزراء والسادة المستشارين رؤساء المحاكم المصرية، وممثلي الوزارات والمؤسسات.

ويُعد الاجتماع منصة جامعة للهيئات القضائية العليا بالقارة، وملتقى فكريًا للحوار وتبادل الخبرات والرؤى حول المبادئ الدستورية والقضائية، وتعزيز التعاون بين المحاكم والمجالس الدستورية، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، ومواجهة التحديات القانونية والدستورية والتكنولوجية والتحول الرقمي.

وقد أُسس هذا الحدث بالقاهرة عام 2017، وتأتي النسخة الحالية التاسعة بعد ثماني دورات متتالية، مستهدفًا الخروج بتوصيات داعمة لمسيرة العدالة الدستورية في أفريقيا.

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

البابا تواضروس

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا أنجيلوس ويطمئن على الخدمة بإيبارشية لندن

جولة المهندس هاني ضاحي بالسويس

أمام مهندسي السويس .. هاني ضاحي يستعرض خطته لتنمية موارد النقابة والارتقاء بالمهنة

البابا تواضروس

البابا تواضروس: الكنيسة تتقدم في كل جيل على قدمين هما التعليم والتكريس

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

هيونداي
هيونداي
هيونداي

خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

