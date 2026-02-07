قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
اتحاد الكرة يعلن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026
العراق.. قتلى و جرحى جراء مشاجرة في أحد المقاهي بالنجف الأشرف
اقترب الشهر الفضيل.. موعد عيد الفطر في مصر 2026 فلكيا والأجازة الرسمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم
عبد الفتاح تركي

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا .. شهد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 اهتمامًا واسعًا من جانب العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية المختلفة، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وبعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال الأشهر الأولى من العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الالتزامات المتزايدة خلال هذه الفترة.

ويأتي هذا الاهتمام في ضوء تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، التي أكد خلالها تبكير مواعيد صرف المرتبات لشهور يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وقرب حلول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي للأسر المصرية.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 رسميًا

وفقًا لقرار وزير المالية، تقرر صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر فبراير 2026 بدءًا من يوم 22 فبراير، بدلًا من المواعيد المعتادة في نهاية الشهر، وذلك في إطار خطة الحكومة لتيسير الأوضاع المالية للعاملين قبل شهر رمضان الكريم.

كما حددت وزارة المالية مواعيد صرف المتأخرات، لتكون أيام 8 و9 و10 من شهر فبراير نفسه، بما يتيح الفرصة أمام جميع العاملين للحصول على مستحقاتهم دون تكدس أو زحام على منافذ الصرف.

وأشار القرار إلى أن مرتبات شهر مارس 2026 سيتم صرفها بدءًا من يوم 18 مارس، بينما تُصرف المتأخرات الخاصة بشهر مارس أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، على أن تبدأ إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.

موعد صرف مرتبات فبراير2026

أسباب تبكير صرف المرتبات قبل شهر رمضان

يأتي تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 في إطار حرص الدولة على دعم العاملين بالجهاز الإداري، خاصة مع زيادة الالتزامات الأسرية خلال شهر رمضان، وما يصاحبه من نفقات إضافية تتعلق بالاحتياجات الغذائية ومتطلبات الحياة اليومية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين، وتحقيق قدر من التوازن في توزيع الدخول الشهرية، بما ينعكس إيجابًا على الحالة المعيشية ويعزز الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

قيمة الزيادة في المرتبات بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أوضحت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة في المرتبات، والتي بدأ تطبيقها منذ رفع الحد الأدنى للأجور، تتراوح قيمتها بين 1100 و1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية لكل عامل.

وأكد وزير المالية أن هذه الزيادة شملت علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

كما تم رفع قيمة الحافز الإضافي المقطوع من 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، في خطوة تستهدف تحسين الدخول الشهرية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة خصص نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بمعدل نمو سنوي قدره 18.1%، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين وتطوير منظومة الأجور.

تعيينات جديدة لتحسين مستوى الخدمات

ضمن خطة الحكومة الشاملة لتطوير الخدمات العامة، أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة وفرت المخصصات اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.

وتسهم هذه التعيينات في سد العجز داخل القطاعات الخدمية، ودعم منظومة التعليم والصحة، بما ينعكس على مستوى الأداء العام ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026

حرصًا على تجنب الزحام والتكدس، أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات شهر فبراير 2026، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم في الوقت المحدد.

تعرف على.. موعد صرف مرتبات شهر مارس

وتشمل أماكن الصرف ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، وفروع البريد المصري، إلى جانب فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل الدولة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، التي أصبحت وسيلة مفضلة لدى شريحة كبيرة من الموظفين.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

بناءً على التوجيهات الرئاسية، تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بزيادات متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية، حيث ارتفع أجر الدرجة الممتازة من 12.200 إلى 13.800 جنيه بزيادة قدرها 1.600 جنيه.

كما ارتفع أجر الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 إلى 11.800 جنيه بزيادة 1.600 جنيه، ودرجة مدير عام أو ما يعادلها من 8.700 إلى 10.300 جنيه بزيادة 1.600 جنيه.

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

وشملت الزيادات الدرجة الأولى أو ما يعادلها بارتفاع من 8.200 إلى 9.800 جنيه، والدرجة الثانية من 7.200 إلى 8.500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 6.700 إلى 8.000 جنيه، بينما ارتفعت الدرجة الرابعة من 6.200 إلى 7.300 جنيه، والدرجة الخامسة والسادسة من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

موعد صرف مرتبات فبراير موعد صرف مرتبات فبراير 2026 تبكير صرف المرتبات قبل رمضان زيادة المرتبات 2026 الحد الأدنى للأجور الجديد أماكن صرف مرتبات فبراير تصريحات وزير المالية عن المرتبات

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

وزير العمل

العمل: ضوابط واضحة بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

وزير الزراعة

غدا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية

كوثر محمود نقيب التمريض

بقينا ملطشة.. نقابة التمريض تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد صانع محتوى

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

