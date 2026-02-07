إحالة المتهمين باستعراض القوة واستخدم العنف ضد 4 شباب في منطقة عابدين للمحاكمة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة المتهمين في القضية رقم 8263 لسنة 2025 جنايات قسم عابدين والمقيدة برقم 1255لسنة 2025 كلى وسط القاهرة، للمحاكمة لاستعراضهم القوة واستخدم العنف ضد 4 شباب في منطقة عابدين .



تفاصيل أمر الاحالة



واتهم أمر الإحالة "ب . ع" و "ع . ه" و “م . س” و"ك . ا"، أنهم في يوم ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٥م - بدائرة قسم “عابدين” حال كونهم من الثاني حتى الرابع تجاوزوا الحصبة عشر عاماً ولم يبلغوا الثمانية عشر عاماً استعرضوا القوة واستخدموا العنف ملوحين به المجنى عليهم مينا حنا فارس، و زياد محمود احمد، و احمد سامى محمد ومينا كامل والمواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة قاصدين من ذلك ترويعهم وتخويفهم لفرض السطوة عليهم باعث من الانتقام؛ فاتحدت إرادتهم وأعدوا لذلك العدة مدججين بسلاح ابيض واداة وتوجهوا إلى حيث أيقنوا سلفاً تواجدهم

وتابع أمر الإحالة، أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى لوحوا في وجحهم بالسلاح الأبيض والأداة - تاليين الوصف - مُتَعَدِّين عليهم بالضرب فكان لذلك الفعل شأنه في إلقاء الرعب في نفسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزوا وحازوا سلاح ابيض، وأداة مطواة قرن غزال - كلمة حديد)؛ مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص؛ دون أن يوجد مسوغ قانوني لحملها أو إحرازها أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية حسبما هو مبين بالتحقيقات.