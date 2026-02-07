قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقض: تأجيل الطعن المقدم ضد فوز القائمة الوطنية من أجل مصر لـ 4 إبريل
بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة إلى استاد حسين آيت أحمد لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
أم تحجر على ابنها بمدينة نصر.. تقرير طبي يؤكد إصابته بالفصام وعدم قدرته على إدارة أمواله
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين

صواريخ باترويت
فرناس حفظي

تستكمل الولايات المتحدة إجراءات إبرام صفقة أسلحة كبرى مع تايوان تشمل بطاريات صواريخ “باتريوت” وأنظمة دفاع جوي متقدمة أخرى، في خطوة حذرت الصين من أنها قد تؤثر سلبًا على الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين خلال شهر أبريل المقبل.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن قيمة الصفقة الجديدة قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار، وتتضمن نظام “ناسامز” للدفاع الجوي وأنظمة تسليح إضافية، وذلك بعد صفقة سابقة أعلنتها واشنطن في ديسمبر الماضي بقيمة 11.1 مليار دولار.

وأعربت بكين عن قلقها الشديد إزاء الصفقة، معتبرة أن مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان تهدد استقرار منطقة مضيق تايوان وتزيد من مخاطر التصعيد العسكري.

 ووفق تقارير لوكالة رويترز، أثار الرئيس الصيني شي جين بينغ هذه القضية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، داعيًا واشنطن إلى توخي الحذر في تعاملها مع ملف تسليح تايوان.

وطالبت وزارة الدفاع الصينية بوقف جميع أشكال الدعم العسكري الأميركي لتايوان، مؤكدة أن هذه الخطوات تنتهك مبدأ “الصين الواحدة” وتقوض السيادة الصينية.

في المقابل، شدد مسؤولون أميركيون على أن الولايات المتحدة ملتزمة، بموجب قانون العلاقات مع تايوان، بتزويد الجزيرة بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها. 

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن السياسة الأميركية، الممتدة منذ أكثر من أربعة عقود، تقوم على ضمان قدرة تايوان الدفاعية باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وفي تايبيه، أكد الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته أن العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة “راسخة”، مشددا على أن واشنطن لا تزال الشريك الأمني الأهم لتايوان.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير أميركية إلى وجود استياء في واشنطن من تأخر إقرار ميزانية دفاعية خاصة في تايوان تبلغ نحو 40 مليار دولار، بسبب خلافات داخل البرلمان، وهو ما اعتبره مشرعون أميركيون عائقًا أمام تعزيز القدرات الدفاعية للجزيرة في ظل تصاعد التوتر مع الصين.

