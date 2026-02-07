سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 7-2-2026.. صعود أسبوعي بـ10 ريالات

ارتفع سعر الذهب في السعودية مساء اليوم السبت الموافق 7-2-2026 داخل محلات الصاغة المنتشرة في المملكة.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 10 ريالات سعودية على أساس أسبوعي .

آخر تحديث لسعر الجرام

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 523 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 598 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 548 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 523.25 ريال سعودي .

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولا بين المشغولات الذهبية نحو 448.5 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 348.75 ريال سعودي.

سعر عيار 12

بلغ سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 299 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب نحو 18.6 ألف ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4185 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4959 دولار.