متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التبرع بالأنسجة يهدف لإنقاذ المرضى وخاصة أطفال الحروق الذين يحتاجون لتدخل عاجل لزرع الجلد.

وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة على قناة "الحياة"، أن مصر من الدول التي تزيد بها معدلات الإصابة بالحروق وخاصة في الأطفال في المنازل مرتفعة مقارنة ببقية الدول في المنطقة.

وتابع: وبالتالي التبرع بالجلد بعد الوفاة هو أمر محمود ينظمه القانون والمؤسسات الدينية وافقت على التبرع بعد الوفاة قبل صدور القانون.

وأشار إلى أن التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات وما يؤخذ هو طبقة رقيقة جدا من الجلد وهي طبقة سطحية فالجلد 4 طبقات يؤخذ منها فقط الطبقة الأولى السطحية فقط، لا تؤثر على الشكل ومن أماكن معينة في الجسد غير ظاهرة، فلا يؤخذ من الوجه مثلا.

وأكد أننا نحتاج إلى بنوك أنسجة تشمل القرنية والجلد وكان معمول بها فعلا في السبعينات وكان موجود في القصر العيني، ولكن ضعف الوعي المجتمعي أدى إلى توقف هذه البنوك عن العمل.