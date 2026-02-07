اعتماد أول دليل تنظيمي موحد للشركات الناشئة في مصر ومرصد للمتابعة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن ميثاق الشركات الناشئة، يعتمد أول دليل تنظيمي موحد للشركات الناشئة في مصر، ومرصد لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال.

وأضافت في كلمتها خلال فعالية إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال قامت بإعداد دليل إرشادي شامل، بالشراكة مع شركة انطلاق وUN Women يضم كل الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، متضمنًا المستندات المطلوبة والرسوم وخطوات الإصدار، حيث يتم اعتماد الدليل الاسترشادي من الجهات المختصة مع توفير قناة مخصصة لتلقي الملاحظات والشكاوى ومعالجة أي تحديات قد تواجه التنفيذ، فضلًا عن ربط منظومة المتابعة والتقييم والرصد لضمان التحسين المستمر للعمليات وتطويرها بناءً على البيانات والتغذية الراجعة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الدليل يستهدف تسهيل فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، لتعزيز قدرة الشركات الناشئة لدخول السوق والتوسع بشكل أسرع، مساعدة الشركات في تجنب المخالفات وتحسين مستوى الامتثال، بالإضافة الي تمكين الشركات من الاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة بسهولة، ورفع وعي الشركات الناشئة بما يتيحه القانون المصري لحماية ملكيتهم الفكرية، فضلًا عن تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال الوضوح والشفافية التنظيمية.

في سياق متصل، تستهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إطلاق مرصد لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال، والذي يُعد مرصدًا متخصصًا يتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات الداعمة النمو والاستثمار والتحديات الخاصة بالشركات الناشئة، مع إصدار تقارير دورية لدعم عملية صنع القرار، حيث يضم المرصد مجلس حكماء من ممثلين من مجتمع ريادة الأعمال لمتابعة التنفيذ، تقييم التقدم المحرز، وتقديم التوصيات لرفعها للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

ويستهدف مرصد سياسات ريادة الأعمال، جمع وتحليل البيانات المتعلقة بنمو الشركات الناشئة وحجم الاستثمارات والتحديات القائمة، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات موحدة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على الأدلة، بالإضافة إلى تطوير ومتابعة مؤشرات أداء واضحة لقياس مدى التقدم في تنفيذ الميثاق وتحقيق أهدافه الوطنية على مستوى منظومة ريادة الأعمال.

وتضمنت محاور وأهداف المرصد كذلك وفقًا لميثاق الشركات الناشئة، إعداد وإصدار تقارير دورية وشفافة تتضمن تحليلات معمقة وتوصيات لسياسات داعمة لصناع القرار والجهات المعنية، دعم منظومة الحوكمة والمتابعة من خلال تقديم التحليلات الفنية لمجلس الحكماء ورصد التحديات التطبيقية والشكاوى الواردة عبر منصة المجموعة الوزارية والخط الساخن المخصص للشركات الناشئة، مع الإشراف على المراجعة السنوية وتحديث الميثاق استنادًا إلى البيانات والاستبيانات المعتمدة مع نشر تقرير سنوي يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة الفاعلة.