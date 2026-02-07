قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التخطيط: لدينا حزمة تيسيرات موجهة للشركات الناشئة فى مراحلها الأولي

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
هاجر ابراهيم

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، خلال احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال، أن “كل الوزراء شركاء فى إعداد جميع مخرجات الميثاق وكان هناك أمانة فنية لكل وزارة معنية”.

وأضافت: “كان لدينا رواد أعمال من القاهرة والمحافظات ومن شركاء التنمية وأعضاء مجالس نيابية وكانت هناك مشاركة من جميع الأطراف ذات الصلة فى الأمور الخاصة بسياسات ريادة الأعمال”.

وتابعت: “أشكر مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال على وجوده فى جميع الاجتماعات وكانت جميعها ليست سهلة وأستطعنا تحقيق تعاون كبير ووصلنا لبعض الإنجازات المهمة”.

وأشارت: "لدينا حزمة من التيسيرات الموجهة للشركات الناشئة فى مراحلها الأولي وهم 90% من الشركات، وفى مصر لدينا تشريعات كثيرة لكن كنا دائما نقف على أشياء قليلة واستطعنا حلها، والجزء الأخر له علاقة بأمور تشريعية".

وزيرة التخطيط الشركات الناشئة ريادة الأعمال

