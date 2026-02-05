قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة تصل إلى معبر رفح من الجانب المصري
التعليم: عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 84 يوماً والتقييمات مستمرة بالمدارس
«منتجي الدواجن» يحذر: ارتفاع أسعار البط 100% قبل رمضان بأسبوع
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية أقصت نفسها من مسار المفاوضات النووية
اليوم.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية وتسليمها للمدارس الأحد
نائب ترامب: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
ديمتري دلياني: تدمير النظام الصحي في غزة ركيزة أساسية للإبادة الإسرائيلية
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس
رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبت
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
499 ألف وحدة حسابية| هل تصنع المنح الصغيرة أثرًا كبيرًا في التخطيط؟

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة مصر وبنك التنمية الأفريقي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025.


وتهدف المنحة إلى تعزيز الهيكل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبناء قدرات العاملين بها، بما يرفع كفاءة إدارة التمويلات التنموية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.


وأكد تقرير اللجنة أن الاتفاق يأتي في إطار دعم التعاون مع دول القارة الأفريقية، وتعزيز دور مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال شراكات فعالة مع مؤسسات التمويل الإقليمية.

الهدف من الاتفاق المعروض


يهدف القرار المعروض إلى تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال تزويدها بذوي الخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها بما يعمل على تحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.


أهم الأحكام الواردة بالقرار المعروض


الجهة المانحة بنك التنمية الأفريقي بصفته مديرًا لصندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)
الجهة المستفيدة الجهة المنفذة للمشروع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهامهم.


قيمة المنحة ٤٩٩ ألف وحدة حسابية


مكونات المشروع :
يتضمن المشروع ثلاثة مكونات رئيسية وفقا لما يلي:

ضوابط السحب من المنحة


يجب سحب المنحة بالدولار الأمريكي، ويكون باستخدام الدفع المباشر وطرق السداد المنصوص عليها في القواعد المعمول بها في البنك.
التزامات المتلقى الجهة المنفذة للمشروع:


يجب أن يقوم المتلقى من خلال الجهة المنفذة للمشروع بمتابعة التقدم المحقق في تنفيذ المشروع، وإعداد التقارير الخاصة بالمشروع، بما في ذلك الحسابات والسجلات والتدقيق المحاسبي.


يجب على المتلقى من خلال الجهة المنفذة الاحتفاظ بالسجلات، وتقديم التقارير المالية الدورية النصف سنوية عن المشروع إلى البنك في موعد لا يتجاوز (٤٥) يوما بعد نهاية نصف السنة المعني.


دخول الاتفاق حيز النفاذ


يدخل الاتفاق حيز النفاذ بعد تقديم خطاب من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يؤكد اتخاذ المتلقي جميع الإجراءات الدستورية اللازمة للاتفاق.
ثالثا: رأى اللجنة المشتركة


ترى اللجنة المشتركة أن التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية يعتبر أحد الأهداف ذات الأولوية التي تسعى إليها مصر، وعليه فقد بات ضروريا العمل على توطيد العلاقات مع دول القارة الإفريقية، ودفع سبل التعاون معها في كافة المجالات التي تهمها، وبخاصة المجال الاقتصادي.


كما ترى اللجنة أن الاتفاق المعروض يأتي في إطار التكامل مع دول القارة، ويدعم الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، وبخاصة مع الدول الأفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.


واللجنة المشتركة توافق على القرار المعروض، وترجو المجلس الموافقة على ما رأت وعلى القرار الآتي:

ووفق على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بقيمة ٤٩٩ ألف وحدة حسابية وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

