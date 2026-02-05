وزير النقل يتفقد مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المصانع بالموانئ

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجولة تفقدية في مواقع العمل بمشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد ( الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس ) والذي يبلغ طوله 63.5 كم وحيث يعتبر هذا الخط احد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة/ الاسكندرية والذي يتكون من (ميناء السخنة / الخط الاول للقطار الكهربائي السريع/ الميناء الجاف بالعاشر من رمضان/ خط السكة الحديد " الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس" / ميناء الاسكندرية الكبير) .

رافق وزير الصناعة والنقل كل اللواء ماجد عبد الحميد نائب الوزير للنقل البري والمهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية والدكتور عبدالرحمن الباز مساعد الوزير لمتابعة المشروعات واللواء طارق عبد الجواد رئيس هيئة الطرق والكباري والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس على عياد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والاعمال البحرية

تابع وزير الصناعة والنقل خلال جولته التقدم في اعمال انشاء الجسور والاعمال الصناعية حيث يقع على المسار عدد١٨ عمل صناعي (كباري - انفاق – برابخ ) و التقدم في تركيب القضبان وإنشاء محطات الركاب التي يبلغ عددها 4 وهي (الروبيكى الجديدة - الجلود - العبور- كم 27) والتى يتم تنفيذها من خلال الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وحيث اطلع الوزير على مخطط سير الراكب من بداية المحطة حتى استقلال القطار والاستغلال التجاري الخاص بكل محطة في هذا المشروع الهام الذي يتم تنفيذه على مرحلتين الاولى بإنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكى إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان والثانية بإنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس.وحيث تم تنفيذ 90 % من اعمال الجسور و65% من الاعمال الصناعية وتركيب 2 كم سكة من المرحلة الاولى

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بدراسة إقامة رصيف شحن على خط سكة حديد العاشر/بلبيس بمنتصف منطقة العاشر من رمضان الصناعية لتيسير نقل البضائع لمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير مؤكدا على ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالمخطط الزمني للمشروع الذي سيساهم في في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بالاضافة الى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الجديدة للقطار الكهربائي السريع من خلال الطريق الدائري الإقليمي حيث سيتم نقل كافة أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع مما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات

لفت الى ان تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع سيساهم في انهاء عزلة العاشر من رمضان عن باقي مدن الجمهورية حيث يتم لأول مرة ربط العاشر من رمضان بشبكة سكك حديد مصر كما سيساهم في تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان وكذلك المساهمة في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين. بالإضافة الى تقليل استهلاك الوقود والإنبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات بالاضافة الى الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق وتحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية مما يساهم في العائد الاقتصادي لجميع هذه المشروعات بالإضافة الى المساهمة في تسهيل نقل البضائع وخاصة الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والمساهمة في عدم تكدس البضائع في الموانئ.

كما وجه الوزير بضرورة انشاء ساحات انتظار لكل محطة و الربط بين محطات المشروع والطرق الرئيسية لتسهيل استقلال سكان المدن والعاملين بالمناطق الصناعية التي يمر بها مسار المشروع للقطار وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم استقلال المواطنين لوسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين والحفاظ على البيئة.