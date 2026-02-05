الحكم بالسجن المؤبد على رايان روث بعد محاولته اغتــيال ترامب

حكم على رجل بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عام 2024.

وصدر الحكم بحق رايان روث (59 عامًا) بعد إدانته بمحاولة قتل ترامب، الذي كان حينها مرشحًا رئاسيًا، أثناء وجوده في ملعب ترامب الدولي للغولف في مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، في سبتمبر 2024.

ووفق التحقيقات، رصد أحد عناصر جهاز الخدمة السرية الأمريكية فوهة بندقية تبرز من بين الشجيرات في محيط الملعب، فأطلق النار باتجاه روث، الذي فرّ من المكان قبل أن يتم توقيفه لاحقًا في منطقة قريبة.

وقالت القاضية إيلين كانون في مذكرة الحكم إن جرائم روث «تستوجب بلا شك عقوبة السجن المؤبد».

وأضافت: «لقد اتخذ خطوات على مدى أشهر لاغتيال مرشح رئاسي بارز، وأظهر استعدادًا لقتل أي شخص يقف في طريقه، ولم يُبدِ منذ ذلك الحين أي ندم أو أسف تجاه ضحاياه».

من جانبه، أعلن محامي المتهم، مارتن روس، أن فريق الدفاع سيطعن على الحكم.

الدفع بالبراءة

وكان روث قد دفع ببراءته وقرر تمثيل نفسه خلال المحاكمة التي انطلقت في 8 سبتمبر، حيث وُصف سلوكه داخل قاعة المحكمة بالمضطرب، إذ تحدى ترامب للعب مباراة غولف، وأطلق تصريحات متفرقة أشار فيها إلى أدولف هتلر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وينحدر روث من ولاية كارولاينا الشمالية، وكان يقيم في هاواي قبل توقيفه. وبعد إدانته من قبل هيئة المحلفين، حاول طعن نفسه في العنق باستخدام قلم، قبل أن يتدخل عناصر الشرطة الفيدرالية ويُخرجوه سريعًا من قاعة المحكمة.

وعلى الرغم من أن المحققين لا يعتقدون أن روث كان يمتلك خط رؤية مباشرًا نحو ترامب أثناء الحادثة، فقد عثر العملاء الفيدراليون في الموقع الذي كان يختبئ فيه على بندقية نصف آلية مزودة بمنظار ومخزن ذخيرة ممتد.

كما أُبلغت هيئة المحلفين بأن المتهم ترك خلفه قائمة بأماكن يُحتمل ظهور ترامب فيها، إضافة إلى رسالة موجهة إلى أحد أصدقائه وصف فيها ما جرى بأنه «محاولة اغتيال».

وخلال مرافعته الختامية، تحدث روث بصيغة الغائب، وتطرق إلى موضوعات لا علاقة لها بالقضية، من بينها تاريخ الولايات المتحدة والحرب الروسية-الأوكرانية، فضلًا عن رغبته في شراء قارب، ما دفع القاضية إلى مقاطعته مرارًا وإخراج هيئة المحلفين من القاعة.

وقال المدعي العام الرئيسي في القضية، جون شيبلي، إن «كمًا هائلًا من الأدلة» عُرض أمام المحكمة، يوضح «مدى اقترابه من تنفيذ الجريمة فعليًا».

ويُعد هذا الحادث ثاني محاولة لاغتيال ترامب خلال عام 2024، بعد حادثة إطلاق نار وقعت خلال تجمع انتخابي في مدينة باتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو من العام نفسه، وأسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة عدة آخرين، بينهم ترامب.

وقتل منفذ الهجوم في بنسلفانيا، الذي عُرف لاحقًا باسم توماس كروكس (20 عامًا)، برصاص قوات الأمن في موقع الحادث.