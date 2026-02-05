قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
صدام الفراعنة يشعل البريميرليج.. صلاح ومرموش وجها لوجه بقمة ليفربول ومانشستر سيتي
محافظ البحر الأحمر يعتمد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
أول مباراة يشارك خلالها زيزو مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
مي سليم تشارك كواليس مسلسل "روج أسود"

مي سليم
مي سليم
سارة عبد الله

شاركت الفنانة مي سليم، صورا من كواليس تصوير مسلسلها “روج أسود” المقرر عرضه في دراما رمضان.

وشوقت الفنانة مي سليم، متابعيها لأحداث مسلسل روج أسود، عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وتحدثت الفنانة مى سليم عن دورها فى مسلسل “روج اسود” الذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان 2026.

وقالت مى سليم فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: إنها تجسد شخصية تدعى ريم ضمن أحداث المسلسل وهى فتاة تعيش العديد من الأزمات وإن القصة مستوحاة من الواقع لذلك الدور تطلب مذاكرة دقيقة حتى يظهر بالشكل المطلوب ويكون بسيط للمشاهدين. 

وأضافت مي: “إن هذا الدور أرهقها بشكل كبير لأنه يكشف عن فتاة تعيش فى معاناة مستمرة لذلك تطلب الأمر منها أن تبذل مجهودًا كبيرًا شكلًا وموضوعًا، معلقة: “شخصية ريم هتوجع قلب الجمهور فى كل لقطة اكتر من قبلها وهيروحوا معاها لحاجة أصعب وخرجت مكتئبة”.

وعن المشاهد الأصعب بالنسبة لها، قالت مي إنه برغم أن الدور كان صعب للغاية بشكل عام إلا أنني استمتعت به وشعرت بالإرهاق أثناء المشاهد التى تبرز معاناتها بشكل واضح خاصة أنها تعرضت للسرقة ضمن الأحداث.

مي سليم مسلسل روج أسود

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

