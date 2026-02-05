قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وائل جسار يقبل العلم المغربي ويدعم المغاربة بهذه الرسالة

وائل جسار
وائل جسار
أحمد البهى

نشر الفنان وائل جسار، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، رسالة دعم للشعب المغربي، مصحوبة بفيديو وهو يقبل العلم المغربي من إحدى حفلاته.

وقال وائل جسار: “بقلب يعتصره الألم ومشاعري مليئة بالمواساة، أتوجه بخالص العزاء وعميق التضامن للشعب المغربي الشقيق في هذه الفاجعة”.

وأضاف: “أسأل الله أن يمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل والشفاء التام”.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية تنفيذ عمليات إجلاء واسعة شملت أكثر من 108 آلاف شخص في أقاليم العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، بعد فيضانات ناجمة عن أمطار وُصفت بغير المسبوقة، وسط تحذيرات من استمرار المنخفض الجوي وارتفاع منسوب السيول في الوديان.

كان الفنان اللبناني وائل جسار حرص على تشويق جمهوره لحفله الغنائي المنتظر بمناسبة عيد الحب، والمقرر إقامته يوم 12 فبراير على مسرح دار الأوبرا المصرية، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

وكتب  وائل جسار رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” قال فيها: "جمهورى العزيز بكل الحب والتقدير أدعوكم للاحتفال بعيد الحب معايا فى دار الأوبرا المصرية يوم 12 فبراير هتكون ليلة مليانة بالمشاعر الحلوة والفن الأصيل لنخلق سوا ذكريات ما بتنتسى».

وائل جسار الفنان وائل جسار المغرب

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

خالد الغندور

أتمني من الجميع الدعاء.. الغندور ينعي زوجه لاعب الأهلي السابق

أشرف حكيمي

أشرف حكيمي خارج كلاسيكو فرنسا بين باريس ومارسيليا بقرار الانضباط

شوبير

شوبير يكشف عن تفاصيل رحيل عبدالقادر عن الأهلي وقيمة الصفقة

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

