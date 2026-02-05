وائل جسار يقبل العلم المغربي ويدعم المغاربة بهذه الرسالة

نشر الفنان وائل جسار، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، رسالة دعم للشعب المغربي، مصحوبة بفيديو وهو يقبل العلم المغربي من إحدى حفلاته.

وقال وائل جسار: “بقلب يعتصره الألم ومشاعري مليئة بالمواساة، أتوجه بخالص العزاء وعميق التضامن للشعب المغربي الشقيق في هذه الفاجعة”.

وأضاف: “أسأل الله أن يمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل والشفاء التام”.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية تنفيذ عمليات إجلاء واسعة شملت أكثر من 108 آلاف شخص في أقاليم العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، بعد فيضانات ناجمة عن أمطار وُصفت بغير المسبوقة، وسط تحذيرات من استمرار المنخفض الجوي وارتفاع منسوب السيول في الوديان.

كان الفنان اللبناني وائل جسار حرص على تشويق جمهوره لحفله الغنائي المنتظر بمناسبة عيد الحب، والمقرر إقامته يوم 12 فبراير على مسرح دار الأوبرا المصرية، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

وكتب وائل جسار رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” قال فيها: "جمهورى العزيز بكل الحب والتقدير أدعوكم للاحتفال بعيد الحب معايا فى دار الأوبرا المصرية يوم 12 فبراير هتكون ليلة مليانة بالمشاعر الحلوة والفن الأصيل لنخلق سوا ذكريات ما بتنتسى».